Restos arqueológicos
El Museo de Cáceres incorpora el singular verraco doble hallado en Valdecañas
La escultura, fechada en la Edad del Hierro y recuperada en 2021 en El Gordo, es uno de los dos únicos ejemplares geminados documentados en la península ibérica
El Museo de Cáceres exhibe desde este miércoles una de las piezas arqueológicas más singulares recuperadas en los últimos años en Extremadura: el verraco geminado localizado en 2021 en terrenos del embalse de Valdecañas, dentro del término municipal de El Gordo.
La escultura está tallada en granito, pertenece a la Edad del Hierro y representa a dos verracos unidos en un único bloque de piedra. Su principal particularidad es precisamente esa composición doble. Según los datos difundidos por la Junta de Extremadura, solo se conocen dos piezas de estas características en toda la península ibérica. La otra se encuentra en Alcolea de Tajo, en Toledo.
El verraco apareció en agosto de 2021 durante las intervenciones arqueológicas realizadas en el entorno de Valdecañas aprovechando una bajada del nivel del embalse. Tras su recuperación fue trasladado al Instituto del Patrimonio Cultural de España, en Madrid, donde especialistas del Ministerio de Cultura acometieron su estudio, documentación y restauración.
Cuatro años después de aquel hallazgo, la escultura regresa a Extremadura para incorporarse a la colección expuesta al público en el museo cacereño.
El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, presentó este miércoles la pieza en el Museo de Cáceres acompañado por la directora general de Patrimonio, Adela Márquez, y la directora del centro, Raquel Preciados.
"Parte de nuestra historia"
Durante la presentación, León destacó el valor histórico de la pieza y defendió la importancia de que los bienes arqueológicos puedan ser investigados y conservados sin perder el vínculo con el territorio en el que fueron encontrados. "Hoy no ha vuelto únicamente una escultura; ha vuelto a Extremadura una parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva", señaló.
El consejero puso también el acento en la cooperación entre la Junta, el Ministerio de Cultura y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, instituciones que han participado en los trabajos desarrollados desde la recuperación de la escultura.
La aparición del verraco formó parte de las actuaciones impulsadas para documentar y proteger el patrimonio arqueológico existente en el entorno del embalse de Valdecañas, una zona en la que las variaciones del nivel del agua han permitido localizar y estudiar diferentes vestigios.
Con su incorporación al Museo de Cáceres, el ejemplar de El Gordo queda ahora accesible tanto para los investigadores como para los visitantes, después del proceso de conservación al que fue sometido desde su descubrimiento.
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