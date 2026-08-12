Estos son los grupos que actuarán en 'Escenario AMEX 2026': la música extremeña toma Cáceres

La música hecha en Extremadura volverá a ocupar un lugar protagonista en Cáceres con la celebración de Escenario AMEX 2026, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Espacio Belleartes. Organizado por la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX), el festival apuesta por visibilizar a bandas y artistas extremeños y consolidarse como un escaparate para una escena musical diversa y en crecimiento.

Ocho propuestas con sello extremeño

Durante tres jornadas, el certamen reunirá ocho propuestas musicales con un objetivo común: demostrar la calidad y el potencial creativo de los músicos de la región. La iniciativa busca ofrecer un punto de encuentro entre artistas y público, así como generar oportunidades para proyectos que, en muchos casos, desarrollan su trayectoria desde la autoproducción y los circuitos independientes.

La programación comenzará el viernes 4 de septiembre con una noche dedicada al rock y la música urbana. Abrirán el festival Red n’ Rebel, con su propuesta de hard rock; HeadBang, centrado en el rock instrumental melódico; y Akotai MC, representante del rap consciente. El sábado 5 de septiembre llegará una nueva combinación de estilos con DelSurf, que llevará al escenario su particular visión del surf rock; Dijo Que Sí, dentro del pop-rock indie; y Le Mur, formación vinculada al rock alternativo. Tres propuestas que reflejan distintas formas de entender el rock contemporáneo y el dinamismo de la escena musical extremeña.

Un cierre al ritmo de la electrónica

El festival concluirá el domingo 6 de septiembre con Escenario AMEX Electrónico, una jornada concebida como una fiesta de música electrónica que reunirá a varios artistas para cerrar tres días de conciertos y celebrar la diversidad sonora de la región.

Desde AMEX destacan que el festival va más allá de la programación musical. Su principal finalidad es dar visibilidad a los músicos extremeños y facilitar espacios donde puedan presentar sus proyectos ante el público, contribuyendo a fortalecer el tejido cultural y musical de Extremadura. Con esta nueva edición, Escenario AMEX reafirma su compromiso con los creadores de la región y reivindica que Extremadura es también un territorio de creación musical, donde nuevas bandas y artistas continúan abriendo camino y construyendo una escena con identidad propia.