La Trocamba Matanusca pone el broche final a los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

La programación de la 28ª edición de Los Conciertos de Pedrilla entra en su recta final tras varias semanas de éxito de público, con el cartel de "completo" colgado en cada una de las citas celebradas los viernes. La próxima propuesta llegará desde Ontinyent (Valencia) de la mano de La Trocamba Matanusca, una de las formaciones más destacadas del Balkan brass en España.

El grupo actuará el viernes 14 de agosto a las 22.00 horas en los Jardines de Pedrilla, donde presentará un directo marcado por la energía y el mestizaje sonoro. Su propuesta combina las fanfarrias balcánicas con géneros como el reggae, el ska, el swing, el drum'n'bass y la música electrónica, en un espectáculo concebido para el baile y la celebración colectiva.

Una trayectoria europea

Fundada en 2009, La Trocamba Matanusca ha construido una trayectoria sólida gracias al protagonismo de su sección de instrumentos de metal y a un repertorio caracterizado por el ritmo y la exuberancia festiva. A lo largo de los últimos años ha recorrido escenarios de distintos países europeos, entre ellos Reino Unido, Portugal, Francia, Finlandia, Italia, Suiza y Austria, consolidando su presencia dentro del circuito internacional de músicas de raíz y fusión.

El impulso de 2024

Uno de los hitos recientes de la banda llegó en 2024, cuando obtuvo el premio a la mejor banda en el Concurso Internacional de Música de Calle Haizetara, celebrado en Amorebieta. Ese mismo año publicó Fandango, su trabajo más reciente, en el que profundiza en el diálogo entre los ritmos mediterráneos y balcánicos bajo la producción de Toni Fort.

El concierto de Cáceres será una de las últimas oportunidades para disfrutar de la programación de esta edición de Los Conciertos de Pedrilla, un ciclo que ha vuelto a consolidarse como una de las principales citas musicales del verano en la ciudad. Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de Entradium por 5 euros.