La Bondad gana seguridad: Cáceres elimina un punto negro y mejora la visibilidad en uno de sus cruces más peligrosos

El Ayuntamiento de Cáceres ha actuado en uno de los puntos que más preocupación había generado entre los vecinos de La Bondad y Las 300. Apenas un mes después de que los residentes denunciaran públicamente la falta de visibilidad junto al conocido como edificio azul, el consistorio ha modificado la distribución del aparcamiento para tratar de reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Durante la pasada semana se ha procedido al repintado de dos plazas destinadas hasta ahora a turismos, que han sido reconvertidas en estacionamientos para motocicletas. La actuación se ha realizado en las inmediaciones de la salida del aparcamiento disuasorio situado entre la avenida de la Bondad y la calle de México.

Así es el nuevo aparcamiento para motos de La Bondad. / Carlos Gil

El objetivo es evitar que los vehículos de mayores dimensiones estacionados junto al cruce obstaculicen la visión de quienes salen del aparcamiento. Las motocicletas ocupan un menor volumen y permiten disponer de un campo de visión más amplio antes de incorporarse a la vía.

Una reclamación tras varios accidentes

La intervención llega después de las quejas formuladas por los vecinos hace aproximadamente un mes, cuando un nuevo accidente terminó por disparar el malestar en el barrio. En aquella ocasión, un vehículo abandonaba el aparcamiento disuasorio y colisionó con otro turismo que ascendía desde la rotonda situada en la confluencia con la avenida de la Hispanidad.

No hubo daños personales, aunque sí desperfectos materiales. Los residentes advertían entonces de que los coches aparcados junto a la salida obligaban prácticamente a invadir parte de la calzada para comprobar si circulaba algún vehículo.

"Actualmente, tienes que sacar el morro del coche y quedarte prácticamente en mitad de la calzada para comprobar si viene alguien. Es un peligro y necesitamos que esto cambie", explicaba entonces uno de los vecinos a este diario.

La principal petición que realizaban era precisamente suprimir algunas de las plazas más próximas al cruce para ganar visibilidad. La solución finalmente adoptada por el Ayuntamiento mantiene el espacio destinado al estacionamiento, aunque cambia los turismos por motocicletas.

"Esperemos que los accidentes se reduzcan a cero"

La medida ha sido recibida con satisfacción entre los residentes. Juan, vecino del barrio, considera que la actuación supone "una gran noticia" para una zona en la que la preocupación por los accidentes se había incrementado durante los últimos meses.

El vecino ha agradecido al Ayuntamiento que haya atendido la reclamación planteada desde el entorno de La Bondad y confía en que la modificación dé resultado. "Esperemos que con esto el número de siniestros se reduzca a cero en la zona de La Bondad", señala.

Otra imagen de Juan apuntando al aparcamiento. / Carlos Gil

Su valoración refleja el alivio de quienes venían advirtiendo de las dificultades para incorporarse a la vía por la escasa visibilidad existente en ese punto. La actuación municipal responde así a una demanda concreta planteada después de los últimos accidentes registrados junto al edificio azul.

Nuevos espacios para motos

La intervención encaja además con el compromiso municipal de ampliar los lugares reservados para aparcar motocicletas en Cáceres. Con la llegada a la ciudad de los microvehículos eléctricos Minits se anunció la creación de nuevas zonas destinadas a motos, dentro de la reorganización de algunos espacios de estacionamiento.

En este caso, esa medida permite responder al mismo tiempo a una necesidad de movilidad y a una reclamación concreta de seguridad vial formulada por los residentes.

No es la primera modificación conseguida en este entorno después de las advertencias vecinales. Los residentes reclamaron anteriormente la puesta en funcionamiento del semáforo situado unos metros más arriba, en la confluencia con la calle de Colombia, una petición que también acabó siendo atendida.

Así quedó el coche de alta gama que se estrelló hace un mes. / Carlos Gil

Con el nuevo repintado, el consistorio trata ahora de resolver otro de los puntos conflictivos señalados por el barrio y mejorar la visibilidad de los conductores antes de incorporarse a la avenida de la Bondad, una solución que los vecinos esperan que permita poner fin a los siniestros en este punto.