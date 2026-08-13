Cáceres brilla en Maestros de la Costura Celebrity: el emotivo mensaje de Raquel Sánchez Silva y el regreso de Palomo Spain

Cáceres volvió a convertirse este miércoles en escaparate de la televisión nacional gracias a Maestros de la Costura Celebrity. La ciudad fue uno de los escenarios protagonistas del octavo programa del concurso de La 1, emitido el 12 de agosto de 2026, en el que los aspirantes afrontaron una prueba por equipos desarrollada en el Museo Helga de Alvear, uno de los grandes referentes culturales de la capital cacereña.

El patrimonio y la cultura, en el centro del programa

La presentadora Raquel Sánchez Silva, natural de Plasencia, fue la encargada de introducir el reto poniendo el foco en la riqueza patrimonial, cultural y artística de Cáceres, reforzando el protagonismo de la ciudad dentro de una producción de ámbito nacional.

"Esta semana viajamos a una provincia por la que siento una auténtica debilidad. Y es que enamorarse de Cáceres es inevitable. Cada vez que camino entre sus murallas y palacios siento que el tiempo se detiene y que el medievo sigue latiendo en sus calles. Pero Cáceres también mira al futuro: alberga uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo. Helga de Alvear levantó este santuario del arte con una convicción inquebrantable: hacer que el arte contemporáneo estuviera al alcance de todos. Gracias a esa visión, Cáceres se ha convertido en un auténtico faro cultural. Entre obras que desafían los límites y artistas que transforman nuestra manera de mirar el mundo, nuestros aprendices descubrirán que el arte y la moda siempre han estado profundamente unidos. Porque ambas disciplinas nacen del mismo impulso: crear, emocionar y contar historias que permanecen en el tiempo", destacó la presentadora.

Una audiencia que impulsa la imagen de Cáceres

La emisión del programa registró una audiencia media de 442.000 espectadores y un 8,6 % de cuota de pantalla, mientras que en su franja de estricta coincidencia obtuvo un 8,2 % de 'share' y 448.000 espectadores. La elección del Museo Helga de Alvear como escenario de una de las pruebas mas destacadas del programa permitió mostrar la imagen de Cáceres a miles de espectadores en toda España, consolidando su papel como destino cultural y como enclave cada vez más presente en grandes producciones televisivas.

Helga de Alvear, protagonista del desafío

Por otro lado, la prueba que debían superar los aspirantes estaba dedicada a poner en valor el legado de aquellas mujeres que transformaron el mundo. Durante el desafío, uno de los concursantes, Josie, periodista de moda y estilista, destacó la figura de Helga de Alvear y el impacto de su proyecto cultural. En sus palabras, la coleccionista logró reunir una colección excepcional y establecerla en Cáceres, convirtiéndola en "un regalo para Extremadura, para todo el mundo y para que permanezca aquí", en referencia al valor universal y al arraigo territorial de su legado artístico.

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Helga de Alvear, galerista. / El Periódico

El regreso de Palomo Spain

El octavo programa concluyó con uno de los momentos más emotivos de la temporada. En la recta final de la emisión, el jurado recibió en el taller al diseñador Alejandro Gómez Palomo, fundador de Palomo Spain y miembro del jurado durante las siete ediciones anteriores. Su regreso sorprendió a los concursantes y emocionó al equipo del programa, poniendo el broche final a una entrega marcada por el homenaje al arte, la creatividad y el legado cultural de Cáceres.