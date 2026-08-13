Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Cultura europea

Cáceres 2031 busca nuevos proyectos artísticos para ampliar su programa cultural

La convocatoria está dirigida a artistas, profesionales, colectivos e instituciones de cualquier disciplina y permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre

'Open Call' Cáceres 2031.

'Open Call' Cáceres 2031. / CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres 2031 ha abierto este miércoles una nueva convocatoria de proyectos artísticos y culturales con la que pretende seguir ampliando el programa de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. La iniciativa busca incorporar nuevas propuestas, colaboradores y agentes culturales al proceso que se encuentra actualmente en construcción.

La denominada Open Call Cáceres 2031 está dirigida a artistas, profesionales independientes, colectivos, organizaciones e instituciones culturales de diferentes disciplinas. Las propuestas podrán enviarse hasta el próximo 1 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas.

Según ha informado la candidatura, la convocatoria pretende incorporar proyectos capaces de explorar nuevos lenguajes, conectar personas y territorios, generar cooperación y ampliar la relación con Europa desde Extremadura.

Esta nueva llamada forma parte del proceso abierto con el que Cáceres 2031 ha ido dando forma a su programa cultural y artístico y pretende facilitar la participación de agentes diversos, además de crear nuevas conexiones tanto dentro como fuera de Extremadura.

Diferentes líneas de participación

La convocatoria se ha estructurado alrededor de distintas temáticas y ámbitos de participación en los que Cáceres 2031 ha identificado oportunidades y necesidades durante la preparación de su proyecto cultural.

Sin embargo, los interesados deberán registrarse previamente para poder conocer cuáles son esas líneas concretas. Una vez realizado ese primer trámite, podrán consultar las diferentes opciones y escoger aquella que mejor encaje con el objetivo principal de su proyecto.

Con este procedimiento, la candidatura busca abrir su programación a nuevas propuestas y perspectivas que permitan enriquecer el proyecto con iniciativas procedentes de diferentes disciplinas y territorios.

Registro y presentación

El primer paso para participar consiste en completar un registro previo con los datos básicos de contacto. Los solicitantes deberán indicar también la organización, institución o entidad a la que representan o especificar, en su caso, que concurren como profesionales independientes.

Tras completar ese registro, tendrán acceso a las diferentes líneas temáticas de la convocatoria. Una vez seleccionada la que mejor se corresponda con su propuesta, recibirán por correo electrónico el formulario específico con el que podrán continuar el proceso y presentar el proyecto.

Noticias relacionadas y más

El plazo permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del 1 de septiembre. La inscripción puede realizarse a través del formulario habilitado por Cáceres 2031: https://forms.gle/Jwq837VfzH4bUgiK6

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres
  2. Nos han podido matar y nadie paró': el relato de Sandra, Cristian y la perrita Nala, la familia de Cáceres que acabó contra el quitamiedos en la A-66
  3. La Policía Local de Cáceres controlará con un radar móvil la velocidad en la calle La Bula ante las quejas de peatones y vecinos
  4. Un coche pierde el control y se empotra contra el escaparate de una charcutería Mostazo en Cáceres
  5. Una furgoneta se estampa contra un árbol y deja un herido en Cáceres: 'Pensábamos que nos llevaba por delante
  6. Los mejores lugares de Cáceres para ver el eclipse de Sol y cómo planificarse
  7. Los nueve paraísos al alcance de los cacereños en verano
  8. Arden de madrugada cuatro hectáreas entre Mejostilla, Cáceres el Viejo y Gredos

La revista femenina 'Para Ti' triunfó en febrero de 1959 y llegó a contar con suscriptoras en Cáceres

La revista femenina 'Para Ti' triunfó en febrero de 1959 y llegó a contar con suscriptoras en Cáceres

Septiembre llenará el Gran Teatro de Cáceres de grandes espectáculos musicales y teatrales: consulta toda la programación

Septiembre llenará el Gran Teatro de Cáceres de grandes espectáculos musicales y teatrales: consulta toda la programación

El jardín histórico del Museo de Cáceres aspira a convertirse en nuevo pulmón cultural de la ciudad

La Junta declara la utilidad pública y activa la expropiación urgente para una planta solar de 28,8 millones junto a Cáceres

La Junta declara la utilidad pública y activa la expropiación urgente para una planta solar de 28,8 millones junto a Cáceres

Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "Andando se llega a Roma"

Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "Andando se llega a Roma"

Cáceres 2031 busca nuevos proyectos artísticos para ampliar su programa cultural

Cáceres 2031 busca nuevos proyectos artísticos para ampliar su programa cultural

La Bondad gana seguridad: Cáceres elimina un punto negro y mejora la visibilidad en uno de sus cruces más peligrosos

La Bondad gana seguridad: Cáceres elimina un punto negro y mejora la visibilidad en uno de sus cruces más peligrosos

El TSJEx anula una sentencia y reprocha a un juzgado de Cáceres que no explique por qué redujo la base de una pensión de incapacidad

El TSJEx anula una sentencia y reprocha a un juzgado de Cáceres que no explique por qué redujo la base de una pensión de incapacidad
Tracking Pixel Contents