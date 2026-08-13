Cáceres 2031 busca nuevos proyectos artísticos para ampliar su programa cultural

Cáceres 2031 ha abierto este miércoles una nueva convocatoria de proyectos artísticos y culturales con la que pretende seguir ampliando el programa de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. La iniciativa busca incorporar nuevas propuestas, colaboradores y agentes culturales al proceso que se encuentra actualmente en construcción.

La denominada Open Call Cáceres 2031 está dirigida a artistas, profesionales independientes, colectivos, organizaciones e instituciones culturales de diferentes disciplinas. Las propuestas podrán enviarse hasta el próximo 1 de septiembre de 2026 a las 23.59 horas.

Según ha informado la candidatura, la convocatoria pretende incorporar proyectos capaces de explorar nuevos lenguajes, conectar personas y territorios, generar cooperación y ampliar la relación con Europa desde Extremadura.

Esta nueva llamada forma parte del proceso abierto con el que Cáceres 2031 ha ido dando forma a su programa cultural y artístico y pretende facilitar la participación de agentes diversos, además de crear nuevas conexiones tanto dentro como fuera de Extremadura.

Diferentes líneas de participación

La convocatoria se ha estructurado alrededor de distintas temáticas y ámbitos de participación en los que Cáceres 2031 ha identificado oportunidades y necesidades durante la preparación de su proyecto cultural.

Sin embargo, los interesados deberán registrarse previamente para poder conocer cuáles son esas líneas concretas. Una vez realizado ese primer trámite, podrán consultar las diferentes opciones y escoger aquella que mejor encaje con el objetivo principal de su proyecto.

Con este procedimiento, la candidatura busca abrir su programación a nuevas propuestas y perspectivas que permitan enriquecer el proyecto con iniciativas procedentes de diferentes disciplinas y territorios.

Registro y presentación

El primer paso para participar consiste en completar un registro previo con los datos básicos de contacto. Los solicitantes deberán indicar también la organización, institución o entidad a la que representan o especificar, en su caso, que concurren como profesionales independientes.

Tras completar ese registro, tendrán acceso a las diferentes líneas temáticas de la convocatoria. Una vez seleccionada la que mejor se corresponda con su propuesta, recibirán por correo electrónico el formulario específico con el que podrán continuar el proceso y presentar el proyecto.

El plazo permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del 1 de septiembre. La inscripción puede realizarse a través del formulario habilitado por Cáceres 2031: https://forms.gle/Jwq837VfzH4bUgiK6