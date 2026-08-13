Talher retira dos furgonetas eléctricas similares a la accidentada en San Blas de Cáceres

Talher ha decidido apartar de forma preventiva los otros dos vehículos eléctricos similares a la furgoneta que se accidentó este lunes en San Blas, mientras trata de esclarecer qué pudo provocar que el vehículo acabara empotrado contra un árbol después de ganar velocidad de manera repentina. La empresa concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes de Cáceres mantiene abierta la investigación técnica y, por el momento, no confirma que detrás del siniestro existiera un fallo mecánico o electrónico.

Así lo ha explicado este jueves Raúl Redondo, responsable de Talher, quien ha precisado que la furgoneta accidentada tenía apenas uno o dos meses de antigüedad y permanece ahora en un taller para ser examinada.

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"No sabemos todavía en realidad qué es lo que ha podido ocurrir. Lo tienen que ver, si detectan alguna anomalía o algún fallo del sistema", ha señalado. La medida adoptada por la compañía afecta a los otros dos vehículos de características similares de los que dispone en Cáceres. "Están apartados por asegurar que no vuelva a ocurrir y ver qué es lo que ha pasado", ha indicado Redondo.

El conductor insistió en que "se ha acelerado sola"

El accidente se produjo pasadas las 9.00 horas del lunes en la calle José Reviriego Pedrazo, frente a la churrería de San Blas. La furgoneta eléctrica comenzó a ganar velocidad y terminó impactando violentamente contra un árbol, que quedó partido por la mitad, a escasos metros de una terraza que en esos momentos contaba con numerosos clientes.

Justo después del siniestro, el propio conductor insistió ante las personas que se encontraban en la zona en que la furgoneta "se ha acelerado sola". El trabajador dio posteriormente negativo en el control de alcoholemia practicado por la Policía Local.

Las primeras informaciones trasladadas tras el accidente situaron un posible problema en el acelerador como principal hipótesis, aunque Talher matiza ahora que los análisis técnicos todavía no han permitido establecer qué ocurrió exactamente.

"Puede ser que haya un fallo del vehículo, pero no sabemos todavía", ha señalado Redondo, que también ha destacado que el trabajador que conducía el vehículo es una persona "súper prudente". "Me choca", ha reconocido sobre las circunstancias del accidente.

El copiloto sigue de baja

Los dos trabajadores que ocupaban la furgoneta evolucionan favorablemente. El conductor, un hombre de unos 40 años, ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo. El impacto del airbag le provocó una pequeña quemadura en uno de los brazos, pero no sufrió lesiones de mayor consideración. Justo esta mañana ha recibido la visita del alcalde en funciones, Pedro Muriel, y la concejala Jacobi Ceballos, ya que se encontraba desempeñando sus labores en el Parque Diosa Ceres de Mejostilla, donde los ediles han presentado las cuatro nuevas áreas biosaludables que tendrá la ciudad.

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El copiloto, que resultó peor parado y tuvo que ser trasladado al hospital tras el accidente, continúa de baja debido a los dolores provocados por los golpes, aunque la empresa asegura que tampoco presenta lesiones graves.

Un vehículo prácticamente nuevo

La furgoneta siniestrada estaba prácticamente nueva. Talher calcula que llevaba entre uno y dos meses en servicio. La concesionaria dispone de seis vehículos de este formato, tres híbridos enchufables y otros tres completamente eléctricos, entre ellos el accidentado.

La empresa todavía espera el resultado de las comprobaciones que se realizan sobre el vehículo para determinar si existe alguna anomalía que pueda explicar el comportamiento descrito por el conductor. Redondo sí considera que, por la violencia del impacto, la furgoneta podría acabar siendo declarada siniestro total, aunque tampoco existe todavía una valoración definitiva.

Mientras llegan las conclusiones técnicas, Talher mantiene fuera de servicio los otros dos vehículos eléctricos similares como medida de precaución. El objetivo, según la empresa, es descartar que pueda existir un problema común antes de que regresen a las calles de Cáceres.