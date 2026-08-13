El jardín histórico del Museo de Cáceres aspira a convertirse en nuevo pulmón cultural de la ciudad

El Jardín Histórico del Museo de Cáceres está llamado a ganar protagonismo con la reforma que se ejecuta en el Palacio de las Veletas y convertirse en una pieza fundamental del renovado conjunto museístico. El espacio, situado intramuros y en uno de los puntos más altos de la ciudad, será el elemento que articule los dos edificios del museo y permitirá ampliar las posibilidades de actividad cultural y educativa del centro.

La actuación forma parte de la reforma integral del Museo de Cáceres, una intervención que moviliza cerca de ocho millones de euros y que está financiada con fondos europeos Next Generation. La primera fase, correspondiente a la Casa de los Caballos, ya está concluida, mientras los trabajos continúan ahora en el Palacio de las Veletas y en el jardín, con el 31 de diciembre de 2026 como fecha contractual para la finalización de las obras.

La directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, destaca en declaraciones a el Periódico Extremadura la importancia que tendrá este espacio dentro del futuro conjunto. "El jardín, al final, va a ser un pulmón", señala, antes de definirlo también como un eje de conexión entre los dos edificios del museo.

Obras, ayer, en la fachada principal del Museo de Cáceres (en Veletas). / EDUARDO VILLANUEVA

Un jardín que articula dos edificios

El protagonismo del jardín no responde únicamente a sus características paisajísticas. Su posición permite conectar la Casa de los Caballos y el Palacio de las Veletas, dos edificios que quedaron comunicados mediante un puente construido en el siglo XVIII.

La caballeriza fue levantada originalmente en el siglo XVI de manera exenta, pero posteriormente se construyó el puente que permitió comunicarla con el palacio. Ahora, esa conexión adquirirá un nuevo sentido dentro de un conjunto en el que el jardín tendrá una presencia mucho mayor en el recorrido del visitante.

"Al final vamos a tener los dos edificios -a través del puente- comunicados- con el jardín y será un conjunto visitable extraordinario", explica Preciados.

La intervención está permitiendo además actuar sobre las diferencias de cota que presentaba el espacio y que dificultaban su recorrido. Durante las obras han aparecido restos arqueológicos relacionados con las antiguas estructuras de la caballeriza y con la evolución histórica del terreno, entre ellos restos de la antigua calzada y elementos de las estructuras del edificio.

Preciados, en la rampa de acceso al jardín histórico. / EDUARDO VILLANUEVA

De jardín histórico a espacio cultural

El jardín no se plantea únicamente como un espacio de paso. El Museo de Cáceres quiere aprovechar sus características para ampliar su programación cultural, especialmente durante los meses de buen tiempo.

El centro ya ha comenzado a explorar esta vía con la puesta en marcha de un primer ciclo de música y conciertos de verano, que actualmente se desarrolla en el Salón de Actos de la Casa de los Caballos y que, una vez recuperado el jardín, podrá trasladarse al exterior.

La intención es que el espacio pueda acoger también actividades educativas y para público infantil. El museo mantiene durante todo el año una programación didáctica con escolares y durante el verano organiza campamentos, una actividad que este año ha llenado la Casa de los Caballos y ha generado incluso lista de espera.

"Tener el jardín histórico también, no solo de cara a los eventos culturales veraniegos, sino también de cara a ese público infantil, nos va a venir fantástico", explica Preciados. El espacio podrá funcionar como una zona de esparcimiento para los niños que visiten el museo o participen en sus actividades.

De esta manera, el jardín ampliará el espacio útil del museo y permitirá desarrollar al aire libre actividades que actualmente están condicionadas por las limitaciones de superficie de la Casa de los Caballos.