Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "Andando se llega a Roma"

Roma tiene una costumbre irritante: cada vez que Cáceres vuelve la mirada hacia la Charca Musia, la Ribera del Marco o el Arco del Cristo, aparece para recordar quién había trazado por allí una carretera hace dos mil años.

La noticia publicada estos días vuelve a colocar sobre el mapa ese corredor de la ciudad. Y el mapa tiene memoria. La Vía de la Plata alcanzaba la Charca Musia, continuaba hacia el Espíritu Santo y las Fuentes del Marco, seguía junto a la Ribera y llegaba hasta las inmediaciones del Arco del Cristo. Todavía quedan restos de aquel trazado y miliarios que permiten reconstruirlo. Roma pasó por allí y dejó huella. Una bastante profunda.

Los romanos comprendieron pronto que los imperios empiezan por las carreteras. Por ellas viajaban las legiones, el trigo, las órdenes, los comerciantes y el dinero. Una calzada era poder con cunetas.

Y construían con una desagradable manía: pensando en el futuro.

Nosotros hemos perfeccionado otra especialidad: el anuncio. Presentamos planes, estrategias, corredores, calendarios, compromisos y partidas presupuestarias. Después llega otra legislatura y vuelven el plan, la estrategia, el corredor, el calendario y la partida. Cambian los logotipos. Cambian los ministros. Cambian los discursos. La carretera suele esperar un poco más.Hay, eso sí, una vía de comunicación que funciona con admirable regularidad: la que une ciertos despachos oficiales con Twitter. Por ella circula el tráfico a cualquier hora.

La vieja Vía de la Plata, mientras tanto, continúa allí. Sin gabinete de comunicación, sin asesores, sin campaña institucional y sin un ministro cortando la cinta. Dos mil años después todavía sabemos por dónde iba.

Conviene dejar tranquilos a nuestros ingenieros. España los tiene magníficos y nuestras empresas levantan puentes, túneles, ferrocarriles y aeropuertos por medio mundo. La diferencia está en otra parte. Roma pensaba en generaciones. La política contemporánea tiene una peligrosa afición por pensar en legislaturas.

Quizá por eso produce cierta melancolía contemplar una calzada romana. Aquellos hombres construían para personas cuyo nombre jamás conocerían. El gobernante actual suele conocer bastante mejor el calendario político que el tiempo de las obras.

La noticia de estos días encierra así una pequeña lección para Cáceres y una bastante mayor para España.

Hace dos mil años Roma dejó una carretera.

Nosotros dejamos, con demasiada frecuencia, una promesa para el Gobierno siguiente.

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Andando se llega a Roma. A algunas infraestructuras españolas, bastante más despacio.