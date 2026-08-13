La Junta declara la utilidad pública y activa la expropiación urgente para una planta solar de 28,8 millones junto a Cáceres

La Junta de Extremadura ha dado un nuevo impulso a una de las grandes instalaciones fotovoltaicas proyectadas en el entorno de la capital cacereña. La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha declarado de utilidad pública la planta solar CSF Arco I, situada en el término municipal de Malpartida de Cáceres, una decisión que permite activar la urgente ocupación de los terrenos y derechos afectados por el proyecto.

La resolución, publicada este miércoles 12 de agosto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), afecta tanto a la planta de generación como a su infraestructura de evacuación eléctrica. El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución material de 28.834.344,93 euros y prevé instalar 76.388 paneles fotovoltaicos bifaciales.

Utilidad pública

La declaración de utilidad pública tiene especial relevancia porque, según recoge expresamente la resolución, implica "la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados" y supone además la urgente ocupación de los mismos a efectos de la legislación sobre expropiación forzosa.

La planta fotovoltaica Arco I de Malpartida de Cáceres creará 300 puestos de trabajo y abastecerá a 20.525 hogares cada año / Jorge Valiente

El proyecto está promovido por Gandasolar 16, SL, que había solicitado formalmente esta declaración en mayo de 2025 y completó el pasado 31 de julio la documentación necesaria para obtenerla. La planta ya disponía de autorización administrativa previa y autorización de construcción desde diciembre de 2023, posteriormente modificadas en marzo de este año.

Más de 76.000 paneles

La futura CSF Arco I tendrá una potencia instalada de 45.120 kilovatios (45,12 MW), aunque contará con un sistema de control que impedirá que la potencia activa vertida a la red supere los 42.500 kW.

La instalación estará formada por 141 inversores de 320 kW y 76.388 módulos de 625 Wp, colocados sobre seguidores solares de un eje. Dispondrá además de siete centros de transformación y de una subestación propia denominada SET Arco I, ubicada igualmente en Malpartida de Cáceres.

Distintas parcelas

La planta ocupará diferentes parcelas del polígono 1 de este municipio cacereño. Sin embargo, una parte fundamental del proyecto se extenderá mucho más allá del propio parque solar: la línea necesaria para transportar la electricidad hasta la red tendrá una longitud total de 19.533,73 metros.

Su recorrido atravesará los términos municipales de Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres y Cáceres, hasta desembocar en la subestación eléctrica "Cáceres", perteneciente a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes.

Una línea de casi 20 kilómetros

La infraestructura de evacuación estará configurada en doce tramos diferentes, combinando tendidos aéreos, conducciones subterráneas y canaletas superficiales.

Uno de los principales tramos aéreos tendrá cerca de 9,5 kilómetros y atravesará los tres municipios. Una vez que la línea alcance Cáceres, el trazado continuará íntegramente por el término municipal de la capital mediante diferentes soluciones hasta alcanzar la subestación.

La resolución identifica en Cáceres terrenos y espacios vinculados, entre otros puntos, a la avenida de la Constitución, camino de Santa Olalla, calle de la Calzada, la Ronda Sureste y calle Mar Mediterráneo, antes de alcanzar las instalaciones eléctricas situadas al sureste de la ciudad.

El proyecto introduce además una circunstancia vinculada a otra de las grandes infraestructuras pendientes de Cáceres. Uno de los tramos de evacuación, que atravesará la EX-C2 y dos puentes de Adif, tendrá carácter provisional y permanecerá operativo de esa manera hasta que finalice la ejecución de la Ronda Suroeste de Cáceres.

Alegaciones de propietarios

La tramitación no ha estado exenta de oposición. Durante el periodo de información pública varios propietarios presentaron alegaciones relacionadas con terrenos afectados por la instalación y por la línea eléctrica.

La documentación recoge también el caso de una parcela del polígono 25 de Cáceres incluida en la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. Tras acreditarse la titularidad de uno de sus copropietarios, la Administración abrió un trámite de audiencia al resto de titulares. Según la resolución, no se recibieron nuevas alegaciones de los demás cotitulares durante ese plazo.

También se realizaron consultas a las distintas administraciones, organismos y empresas con servicios o bienes afectados por la infraestructura. Ninguno manifestó oposición y el promotor aceptó los condicionantes recogidos en los informes correspondientes.

Con la declaración de utilidad pública, el proyecto supera así uno de los trámites determinantes para disponer de los terrenos necesarios, incluidos aquellos sobre los que deben establecerse servidumbres de paso, apoyos eléctricos o canalizaciones. La resolución todavía puede ser recurrida en alzada ante la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio durante el plazo de un mes.