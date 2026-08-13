Sucesos
La Policía Local de Cáceres reanima a un conductor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la Montaña
Los agentes le practicaron maniobras de RCP hasta la llegada de los sanitarios con la ayuda de un policía local jubilado que se encontraba en una finca próxima
Agentes de la Policía Local de Cáceres han intervenido en la noche de este miércoles para asistir a un conductor que sufrió una parada cardiorrespiratoria después de que el vehículo que conducía se saliera de un camino en la zona de la Umbría de la Montaña.
Los hechos se han producido en torno a las 22.45 horas del 12 de agosto, cuando se recibió una llamada telefónica alertando de lo ocurrido. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y, a su llegada, los agentes comprobaron que el conductor presentaba signos compatibles con una parada cardiorrespiratoria.
Los policías locales comenzaron de inmediato a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que mantuvieron durante los primeros minutos de la emergencia y hasta la llegada de los servicios sanitarios.
La ayuda de un agente jubilado
En las tareas de reanimación también ha participado el propietario de una finca situada en las proximidades, un policía local jubilado que se encontraba en la zona y que se sumó a las labores de auxilio.
Una vez desplazados los servicios sanitarios hasta el lugar, el conductor ha sido atendido y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde ha quedado ingresado.
El Ayuntamiento de Cáceres ha destacado la rapidez de la intervención de los agentes y la colaboración prestada durante el suceso, especialmente durante los primeros minutos tras la parada cardiorrespiratoria y antes de la llegada de los efectivos sanitarios.
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