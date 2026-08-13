Una presa abandonada desde hace tres años en el río Salor de Cáceres tiene los días contados

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha iniciado los trámites para avanzar en la retirada de una antigua infraestructura hidráulica situada en el río Salor, dentro del término municipal de Cáceres, que se encuentra abandonada y lleva más de tres años sin utilizarse.

Se trata de la denominada Presa de Hijadilla, localizada en el paraje Casa de Hijadilla y vinculada en su origen a un aprovechamiento de agua destinado al riego. La infraestructura cuenta con un salto bruto de tres metros y forma parte de las obras que la Confederación está estudiando dentro de sus trabajos para identificar obstáculos transversales y longitudinales existentes en los cauces de la cuenca del Tajo.

Así es la presa de Hijadilla. / E. P.

El organismo de cuenca ha constatado que el titular del aprovechamiento y el título administrativo son inexistentes o desconocidos, circunstancia que ha obligado a recurrir a un anuncio público para intentar localizar a posibles titulares de derechos o personas afectadas antes de continuar con el procedimiento.

Más de tres años sin utilizarse

La Confederación ha señalado en el expediente que las instalaciones asociadas al aprovechamiento "se encuentran en estado de abandono y llevan en desuso más de tres años", por causas que atribuye al titular en caso de que este existiera.

La actuación se enmarca en la normativa destinada a garantizar la continuidad fluvial de los ríos. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que los organismos de cuenca pueden promover la eliminación de infraestructuras situadas dentro del dominio público hidráulico cuando estén abandonadas y hayan dejado de cumplir una función relacionada con el aprovechamiento del agua.

La Confederación debe valorar para ello cuestiones como la seguridad de las personas y los bienes, así como los efectos ambientales y económicos derivados de cada intervención.

Localización de la presa de Hijadilla. / E. P.

En la documentación difundida por el organismo aparece además una fotografía del azud del Salor identificada expresamente como "obra a retirar", junto a un plano en el que se localiza la infraestructura en las inmediaciones de Casa de Hijadilla.

Un mes para presentar alegaciones

El procedimiento se encuentra ahora en fase de información pública. Los posibles titulares de derechos o intereses afectados disponen de un mes desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado para comparecer y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Si transcurre ese periodo sin que aparezca ningún interesado, la notificación se considerará efectuada a todos los efectos legales una vez concluido el plazo establecido.

La Presa de Hijadilla figura en el expediente CON-0496/2020, dentro del estudio con el que la Confederación Hidrográfica del Tajo está revisando obras hidráulicas en desuso u obsoletas y comprobando cuál es su situación administrativa antes de decidir las actuaciones correspondientes.