Agenda cultural
Septiembre llenará el Gran Teatro de Cáceres de grandes espectáculos musicales y teatrales: consulta toda la programación
'Sonrisas y lágrimas, el musical', el tributo a Bambino con Caty Palma y 'Jason y las Furias' forman parte de las principales propuestas culturales del mes
Diversas propuestas culturales del Gran Teatro de Cáceres en el mes de septiembre.
'Sonrisas y lágrimas, el musical' llegará a la Plaza de Toros el 5 de septiembre
La Plaza de Toros acogerá el próximo 5 de septiembre, a las 22.00 horas, la representación de Sonrisas y lágrimas, el musical, la nueva producción de Theatre Properties dirigida por Silvia Villaú. Ambientado en la Austria de finales de los años treinta, el espectáculo recreará la historia de María, una joven novicia que transformará con su música y alegría la vida del capitán Von Trapp y sus siete hijos. La producción destacará por su cuidada escenografía, que trasladará al público a escenarios como el convento, la villa de los Von Trapp y los Alpes.
Con las inolvidables canciones de Rodgers & Hammerstein, este clásico del teatro musical se presenta como una propuesta cargada de emoción y pensada para disfrutar en familia. Las entradas tendrán un precio de 32 euros.
'Vuela Alto', el tributo a Bambino con Caty Palma
El Gran Teatro acogerá el próximo viernes 18 de septiembre, a las 20.30 horas, el espectáculo 'Vuela Alto. Tributo a Bambino', un homenaje al mítico artista que estará protagonizado por la bailaora Caty Palma. La propuesta combinará la fuerza del baile flamenco con una potente formación musical en directo, integrada por guitarras, percusión, violín, cante, palmas y jaleos. Con una cuidada puesta en escena, el montaje revivirá el duende, el desgarro y el compás que hicieron de Bambino una figura imprescindible de la rumba. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos y las entradas costarán entre 15 y 20 euros.
'Jason y las Furias' llevará la tragedia griega al Gran Teatro
El Gran Teatro acogerá el próximo viernes 25 de septiembre, a las 20.00 horas, la representación de Jason y las Furias, una propuesta teatral inspirada en el mito clásico de Jasón y Medea.
La obra narra cómo la traición de Jasón, tras romper el juramento de amor hecho a Medea para casarse con Creúsa, desencadena la ira de las Furias, enviadas por los dioses para obligarlo a enfrentarse a su pasado. Para evitar la tragedia, el héroe deberá descender a los infiernos y reconstruir el camino que lo condujo hasta su desgracia. La función tendrá lugar en la sala principal del teatro y las entradas tendrán un precio de 20 euros.
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