Valdefuentes encara sus días grandes de agosto con las Fiestas y Ferias en honor a la Virgen de Bienvenida y San Agustín

Valdefuentes ya está inmerso en sus Fiestas y Ferias. Desde el pasado 6 de agosto, el municipio ha ido calentando motores con diferentes propuestas culturales y deportivas, pero es ahora cuando llegan las jornadas centrales de unas celebraciones que se prolongarán hasta el 30 de agosto en honor a Nuestra Señora Virgen de Bienvenida y San Agustín.

La programación combina los actos vinculados a la tradición y la devoción por los patrones del municipio con propuestas culturales, musicales, deportivas y de ocio. Un calendario pensado para compartir estos días entre vecinos, familias y visitantes y que, desde el Ayuntamiento, se plantea también como una oportunidad para disfrutar de Valdefuentes poniendo en valor su historia, sus tradiciones, su patrimonio y sus raíces.

La fe y la devoción a la Virgen de Bienvenida y a San Agustín, actualmente en proceso de Coronación Canónica, son el eje de unas fiestas que buscan reflejar el carácter acogedor, hospitalario, generoso y solidario del municipio.

Cartel Fiestas y Ferias de Valdefuentes. / CEDIDA

La bajada de la Virgen de Bienvenida abre los días centrales

El 14 de agosto marca la entrada en las jornadas más esperadas de las fiestas con uno de sus momentos principales: la bajada de la patrona, la Virgen de Bienvenida, acompañada de la tradicional ofrenda floral. La jornada reunirá también distintas propuestas culturales y festivas, con la actuación de la Charanga 'Okey', el Coro Rociero de Alcuéscar y la entrega de premios del XIII Certamen Literario de Relatos Cortos 'Villa del Esgrafiado'.

Bajada de la patrona, la Virgen de Bienvenida. / CEDIDA

Las fiestas tomarán después carácter oficial con la proclamación de las reinas y misters infantiles y el pregón anunciador, a cargo de Isabel Madruga Rubio. La música será otro de los ingredientes de este arranque con las actuaciones de 'Kike y Manu' y 'Joel Durán'.

La tradición religiosa seguirá teniendo un papel protagonista durante el fin de semana. El 15 de agosto se celebrarán la procesión y la Santa Misa en honor a la Virgen de Bienvenida, con la actuación de la Banda Municipal de Música 'San Agustín', antes de dar paso al ofertorio popular y a una verbena amenizada por la Orquesta 'Magia'.

El 16 de agosto, la subida de la patrona pondrá el cierre a este bloque de celebraciones en torno a la Virgen de Bienvenida, en una jornada que incorporará además flamenco con el Grupo 'Palante', un concurso de talentos y la actuación de Disco Móvil 'Tucán'.

De las rutas y el Día del Niño a las peñas y los mayores

Las fiestas continuarán mirando también al deporte y a la participación. El 18 de agosto, una ruta nocturna de senderismo permitirá disfrutar del entorno de Valdefuentes, mientras que el 20 de agosto será el turno de una ruta urbana con salida desde la explanada de la Iglesia de Bienvenida.

Ruta Nocturna de senderismo. / CEDIDA

Y de la actividad al aire libre se pasará a una jornada especialmente pensada para los más pequeños. El 21 de agosto, el Día del Niño llevará actividades y atracciones a la plaza de España, mientras que la música protagonizará también una fiesta dedicada a las décadas de los años 80, 90 y 2000 en la plaza del Convento.

El protagonismo cambiará al día siguiente, con el Día de las Peñas y de las Quintas. El desfile desde la Lonja, acompañado por la Charanga 'Los del Barrio', dará paso a una jornada con diversas actividades y un sorteo de regalos, además de una 'Holly Party' con las actuaciones de los DJ 'Pablo López' y 'Joel Durán'.

El 23 de agosto serán los mayores quienes ocupen el centro de la programación. El Día del Mayor incluirá un homenaje y diferentes actuaciones en colaboración con la Asociación de Pensionistas y Personas Mayores, además de la actuación de Martina, finalista de La Voz Kids 2024.

Concierto Elías Soler. / CEDIDA

El deporte vuelve a las fiestas

La actividad deportiva tendrá una nueva cita el 25 de agosto con una ruta en bicicleta, antes de que el programa entre en su recta final y el ambiente festivo dé paso a las jornadas de Feria. El 26 de agosto comenzará este último tramo con la inauguración de la Feria de Atracciones y una propuesta musical con el DJ 'Torres'.

Feria de Ganado, una de las grandes citas de Valdefuentes

La tradición ganadera tendrá un protagonismo especial a partir del 27 de agosto con la inauguración de la Feria de Ganado en el recinto de El Regajo. La cita incluirá exposición y venta de caballos cruzados y otros equinos, convirtiéndose en uno de los puntos destacados de las jornadas de Feria de Valdefuentes.

La programación en torno a la ganadería se completará con un desfile de moda de ropa vaquera en la plaza de toros, amenizado por Disco Móvil 'Tucán'. Las atracciones de feria y la verbena popular con la Orquesta 'Tucán' completarán una jornada en la que la tradición y el ambiente festivo irán de la mano.

Feria de Ganado de San Agustín con la asistencia del Director General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura y la Diputada de Agricultura y Ganadería Diputación de Cáceres. / CEDIDA

La Feria de Ganado tendrá continuidad el 28 de agosto, compartiendo protagonismo con la celebración de la procesión y Santa Misa en honor a San Agustín, patrón de Valdefuentes. Será una jornada que volverá a reunir tradición, actividades y música, con la actuación de la Charanga 'Superstición', las atracciones de feria y la actuación de Martina. Ya en el apartado musical, los grupos 'Mecamela' y 'Radio Calavera' pondrán su sello a la programación, que también contará con una sesión de Disco Móvil con el DJ 'David Pavón'.

La tradición taurina toma el relevo

El tramo final de las fiestas estará también marcado por algunas de las tradiciones más arraigadas del programa. El 29 de agosto llegará la Vaquilla del Aguardiente y la suelta infantil de bueyes, ambas amenizadas por Disco Móvil 'Tucán'.

Suelta de bueyes infantil. / CEDIDA

La jornada tendrá además su correspondiente cita taurina, con la suelta de un novillo que será lidiado por el torero José Rojo, un toro de la ganadería Monteviejo y una vaquilla de Victorino Martín al estilo tradicional, con la Charanga 'La Armonía'. Las atracciones de feria y la música completarán la jornada con una verbena popular amenizada por 'Suroeste Orquesta Show' y una nueva actuación de DJ, en este caso de 'Alon Solano'.

Festejos taurinos de Valdefuentes. / CEDIDA

Las asociaciones locales ponen el broche final

El 30 de agosto llegará el cierre de las Fiestas y Ferias de Valdefuentes. Lo hará con una nueva edición del CXXXIX Mercado del Trueque y Segunda Mano, en la plaza del Convento, antes de poner el foco en el tejido asociativo del municipio.

El Día de las Asociaciones reunirá diferentes actuaciones a cargo de las distintas asociaciones locales y contará también con la participación del Grupo de Coros y Danzas 'La Lonja' y Disco Móvil 'Tucán'.

Día de las peñas. / CEDIDA

Así, Valdefuentes afronta sus días grandes de agosto con una programación en la que tienen cabida sus principales señas de identidad. La devoción a la Virgen de Bienvenida y San Agustín convive con la cultura, el deporte, la música, las actividades para todas las edades y, especialmente en la recta final, con la tradición ganadera y taurina que forma parte de las fiestas. Unas celebraciones que quieren ser, en definitiva, un punto de encuentro para todo el municipio y una oportunidad para disfrutar de Valdefuentes, de sus tradiciones y de sus raíces, con responsabilidad, respeto y convivencia.