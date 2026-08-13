La singular pieza de 24 toneladas de la Ronda Sur de Cáceres, vandalizada a las dos semanas de su instalación

Apenas han pasado dos semanas desde que el gigantesco rodete hidroeléctrico se convirtió en uno de los elementos más singulares de la nueva Ronda Sur de Cáceres y la pieza ya ha sufrido su primer acto vandálico. El antiguo componente industrial, instalado en una de las glorietas de la circunvalación, ha aparecido con tres grafitis realizados directamente sobre su superficie.

En las tres pintadas pueden distinguirse las mismas letras: "COIS". Por el momento se desconoce qué significan estas siglas o si corresponden a la firma utilizada por el autor o autores de los grafitis.

Las pintadas afectan así a una pieza que se había colocado recientemente junto al parque de la calle de La Calzada, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la Ronda Sur. Su ubicación y sus enormes dimensiones habían convertido rápidamente al rodete en una referencia visual para quienes circulan por este nuevo acceso de Cáceres.

Casi seis décadas produciendo energía

El elemento vandalizado no es una escultura construida específicamente para decorar la glorieta. Se trata de un auténtico rodete de una turbina hidroeléctrica, donado por Iberdrola a la Junta de Extremadura con el objetivo de conservar una muestra del patrimonio industrial y energético extremeño.

El rodete hidroeléctrico vandalizado en Cáceres. / E. P.

La pieza pesa 34 toneladas, alcanza los cinco metros de diámetro y tiene una altura de 2,14 metros. Fue fabricada en acero al carbono por la compañía Neyrpic en 1966 y permaneció operativa hasta 2024 en un aprovechamiento hidroeléctrico de bombeo de la cuenca del Tajo en Extremadura.

Durante sus 58 años de funcionamiento, el rodete podía desplazar aproximadamente 4,9 millones de litros de agua por minuto, cerca de 82.000 litros por segundo. Formaba parte de una turbina Francis reversible y permitía transformar la fuerza del agua en movimiento mecánico para accionar un generador y producir electricidad.

Su carácter reversible posibilitaba también realizar el proceso contrario: bombear el agua hacia un embalse situado a mayor altura para almacenarla y emplearla posteriormente cuando fuese necesario generar energía.

De pieza industrial a elemento de la Ronda Sur

Tras finalizar su vida útil, Iberdrola ha cedido el rodete para que quede expuesto de manera permanente en Cáceres. Su instalación se ha realizado dentro del Plan Convive Hidro, una iniciativa con actuaciones sociales, ambientales, formativas y patrimoniales en los territorios donde opera la compañía.

La pieza recibió la visita institucional tras la apertura de la nueva carretera y había pasado de permanecer durante décadas integrada en una infraestructura hidroeléctrica a presidir una de las nuevas glorietas de la Ronda Sur como ejemplo de la evolución de la ingeniería energética extremeña.

Su nueva etapa como elemento patrimonial en Cáceres, sin embargo, ha sufrido un primer contratiempo poco después de comenzar. Tres pintadas con las letras "COIS" han alterado ahora la imagen del rodete apenas dos semanas después de su estreno en la ciudad.