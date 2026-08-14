Ni coches, ni turistas, ni peatones: el Arco de la Estrella cerrará durante dos semanas por la restauración de la muralla de Cáceres

Uno de los pasos más transitados y reconocibles del casco histórico de Cáceres permanecerá cerrado durante buena parte de las próximas dos semanas. El Arco de la Estrella quedará cortado tanto al tráfico rodadocomo al paso de peatones del 17 al 31 de agosto, debido a los trabajos correspondientes a la tercera fase de restauración de la muralla.

La restricción se aplicará todos los días entre las 7.00 y las 15.00 horas y afectará a los dos accesos desde la Plaza Mayor, tanto las escaleras como la rampa que desembocan bajo el arco, tal y como han informado desde la Asociación Vecinal Ciudad Monumental.

Los trabajos se desarrollarán mediante dos plataformas elevadoras y alcanzarán al propio Arco de la Estrella y a la Torre de los Púlpitos. El cierre se ha establecido por motivos de seguridad mientras se ejecuten las intervenciones.

Fotogalería | La calle del Arco de la Estrella de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Durante esas horas, peatones y vehículos tendrán que utilizar como itinerario alternativo la calle Adarve de la Estrella para acceder a esta zona del conjunto histórico.

La gran puerta de la Ciudad Monumental

El corte afecta a mucho más que un punto habitual de paso. El Arco de la Estrella es la puerta principal de entrada a la Ciudad Monumental de Cáceres y uno de sus elementos turísticos más reconocibles. Une directamente la Plaza Mayor con la plaza de Santa María y durante siglos ha servido de enlace entre la ciudad situada fuera de las murallas y el recinto intramuros.

El arco actual, de estilo barroco, fue construido a partir de 1726 por Manuel de Lara Churriguera sobre el lugar ocupado hasta entonces por la denominada Puerta Nueva, levantada en el siglo XV. Su peculiar disposición en esviaje y la amplitud de su vano respondían a una necesidad muy concreta: facilitar el paso de los carruajes hacia el interior de la ciudad antigua.

Episodios históricos

Su importancia también está ligada a algunos de los episodios históricos más destacados de Cáceres. En este punto Isabel la Católica juró los Fueros y privilegios de la villa en 1477, mientras que Fernando el Católico hizo lo propio dos años después. En la parte interior se encuentra además la imagen de la Virgen de la Estrella, que da nombre al monumento.

El enclave constituye hoy uno de los accesos naturales para miles de visitantes que parten de la plaza Mayor para recorrer la Ciudad Monumental, hasta el punto de que la promoción turística oficial de España recomienda iniciar desde este arco la entrada al casco histórico cacereño.

De este modo, las obras de conservación de la muralla obligarán a modificar temporalmente uno de los recorridos turísticos y peatonales más habituales del centro histórico durante la segunda mitad de agosto.