Cáceres refuerza la limpieza especial contra grafitis, carteles y suciedad incrustada

El Ayuntamiento de Cáceres ha intensificado durante los últimos días las actuaciones especiales de limpieza y mantenimientodel mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos, ejecutados a través de la concesionaria Valoriza, se han centrado en aquellos espacios que requerían intervenciones específicas por grafitis, restos de carteles, manchas persistentes o acumulación de suciedad.

Una de las actuaciones se ha desarrollado en la avenida Virgen de la Montaña, donde los operarios han realizado una limpieza integral de papeleras y contenedores y han eliminado las pintadas existentes en parte del mobiliario urbano. Para ello se han empleado agua a presión y productos específicos, según ha informado este viernes el consistorio.

Limpieza en Cáceres. / Cedida

Las labores también han alcanzado la calle Sierra de la Mosca, donde se ha limpiado de forma integral el entorno de los contenedores, y la ronda de San Francisco, donde se ha procedido al fregado de la parada situada frente a los juzgados.

Restos de carteles en Hernández Pacheco

Otra de las intervenciones se ha localizado en la calle Profesor Hernández Pacheco. En este punto, los trabajos se han dirigido a retirar tanto los carteles publicitarios como las manchas provocadas por el pegamento empleado para fijarlos.

La actuación ha requerido maquinaria especializada, entre ella una fregadora y un vehículo de alta presión, para eliminar unos restos que habían quedado adheridos a la superficie.

Los trabajos se han programado principalmente durante las primeras horas de la mañana con el objetivo de reducir las molestias a vecinos y peatones y facilitar las tareas de los operarios.

Actuaciones fuera de la limpieza diaria

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha señalado que "el cuidado y mantenimiento de nuestros espacios públicos es una tarea constante y una prioridad para este equipo de Gobierno".

Muriel ha indicado que estas intervenciones pretenden complementar el servicio ordinario de limpieza que se presta diariamente en la ciudad. "Estas actuaciones permiten conservar en mejores condiciones el mobiliario urbano y ofrecer a vecinos y visitantes un entorno más limpio y agradable; en definitiva, mejorar la imagen de la ciudad", ha afirmado.

El edil ha asegurado además que el ayuntamiento continuará actuando en aquellos lugares donde se detecten necesidades concretas. "El ciudadano debe saber que seguimos reforzando las intervenciones específicas en aquellos puntos donde detectamos necesidades concretas, porque queremos una ciudad cada vez más cuidada y en la que todos nos sintamos cómodos y orgullosos de vivir", ha concluido.