Cánovas acelera su reforma: Cáceres abrirá en septiembre el proceso para definir el futuro del eje central

Pese al reciente revés que ha sufrido el Ayuntamiento de Cáceres con la reforma de la avenida Virgen de la Montaña, donde la empresa adjudicataria ha renunciado a formalizar el contrato, el consistorio mantiene su hoja de ruta para transformar el centro urbano y avanza ya en otra de las actuaciones de mayor calado previstas para los próximos años: la renovación del paseo de Cánovas y su entorno.

El proyecto comenzará a dar pasos visibles a partir de septiembre, cuando está previsto que el ayuntamiento anuncie los procesos que acompañarán a la intervención sobre el denominado "eje central" de la ciudad, entre ellos un proceso de participación ciudadana. Mientras tanto, los servicios municipales ya trabajan internamente en la definición de una actuación que dispone de 6,5 millones de euros de financiación y que deberá estar ejecutada antes de finales de 2029.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha asegurado este jueves que la reforma "no está atrasada" y ha explicado que cada uno de los grandes proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) sigue su propio calendario. Lo ha hecho acompañado de la concejala Jacobi Ceballos en el parque Diosa Ceres de Mejostilla.

La estampa del Paseo de Cánovas, este jueves. / Carlos Gil

"En septiembre ya verán cómo vamos a ir anunciando los procesos que acompañan a esa renovación del eje central", ha avanzado Muriel, que ha situado entre esos siguientes pasos el procedimiento para que los cacereños puedan participar en la configuración del futuro de uno de los espacios más utilizados de la ciudad.

Un proyecto que mira también bajo Cánovas

La intervención comprenderá el paseo de Cánovas, la avenida de España y la plaza de América, aunque el ayuntamiento insiste en que no pretende acometer una transformación radical del espacio. La intención pasa por actualizar un entorno que presenta necesidades tanto en superficie como bajo tierra. "No pensemos solo en el suelo, sino en el subsuelo y en la renovación necesaria de las infraestructuras de ese espacio de la ciudad", ha señalado Muriel.

"No es un cambio integral, sino una actualización del espacio más utilizado por los cacereños y por quienes nos visitan" Pedro Muriel — Concejal de Cáceres

La planificación conocida hasta ahora contempla precisamente una primera fase dedicada a renovar las redes de saneamiento, abastecimiento y riego antes de intervenir sobre pavimentos, espacios públicos y zonas verdes. El Ayuntamiento también ha garantizado desde el inicio que se respetará el arbolado existente.

Para trabajar sobre el futuro diseño, los técnicos municipales cuentan además con antecedentes. Muriel ha recordado que alrededor de 2014 ya se elaboraron trabajos previos sobre una posible reforma de la avenida de España y Cánovas, documentación que ahora sirve como punto de partida. Responsables de las áreas vinculadas a fondos estratégicos, urbanismo e infraestructuras ya mantienen reuniones técnicas periódicas para avanzar en la propuesta.

De Virgen de la Montaña a Cánovas

La actuación sobre Cánovas forma parte de un paquete de proyectos con el que el Gobierno municipal pretende transformar algunos de los principales espacios de Cáceres. Junto a ella se encuentran Virgen de la Montaña, plaza Marrón y la Ribera del Marco, actuaciones que cuentan con distintos grados de desarrollo.

Un paseo por Cánovas, este jueves al caer la noche. / Carlos Gil

Precisamente, la reforma de Virgen de la Montaña ha sufrido en los últimos días uno de los principales contratiempos de esta estrategia. Viales y Obras Públicas S.A., única empresa que concurrió al concurso y adjudicataria de una intervención valorada en 2,7 millones de euros, ha decidido no formalizar el contrato.

La consecuencia inmediata es que las obras ya no podrán comenzar en septiembre, como estaba previsto inicialmente, y el Ayuntamiento tendrá que convocar un nuevo procedimiento.

Muriel ha reiterado este jueves que los técnicos municipales ya han iniciado una "revisión integral" de las condiciones económicas y técnicas del proyecto, que abarcará precios, costes y mediciones antes de preparar una nueva licitación. "Si hay que revisarlo, se revisa. Tenemos capacidad presupuestaria, tenemos capacidad de inversión", ha afirmado.

El concejal ha admitido que la evolución del precio de los materiales puede ser uno de los factores que deban analizarse y ha señalado incluso la posibilidad de mantener contactos con representantes del sector de la construcción para conocer las condiciones que permitirían hacer más atractiva la futura licitación. El consistorio quiere sacar de nuevo el contrato "en el menor plazo posible", aunque por ahora no concreta una fecha.

Los grandes proyectos del mandato

Muriel ha defendido que el Ayuntamiento dispone de margen para absorber este contratiempo porque el programa de actuaciones financiado con fondos europeos se presentó con proyectos en distintos grados de maduración.

"La clave, y es verdad, las banderas y los proyectos que presentó Rafa Mateos para este mandato son avenida Virgen de la Montaña, plaza Marrón y Ribera del Marco", ha señalado el concejal.

Cánovas afronta ahora una fase distinta. Tras meses de trabajos internos y con su financiación ya definida, septiembre marcará el comienzo de la exposición pública de los siguientes pasos del proyecto, incluido el debate ciudadano sobre cómo debe actualizarse el principal paseo de Cáceres.

La transformación del centro tendrá así dos frentes abiertos después del verano: reactivar Virgen de la Montaña tras una licitación frustrada y comenzar a concretar el diseño con el que Cánovas afrontará una de sus mayores renovaciones de las últimas décadas.