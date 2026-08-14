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Suceso

Detenido en Cáceres un hombre de 48 años con cerca de 28 gramos de cocaína

La Policía Local lo arrestó en Aldea Moret tras detectarlo conduciendo de forma temeraria un ciclomotor

La cocaína intervenida, el dinero en efectivo y el teléfono móvil incautados durante la actuación de la Policía Local de Cáceres.

La cocaína intervenida, el dinero en efectivo y el teléfono móvil incautados durante la actuación de la Policía Local de Cáceres. / Policía Local de Cáceres.

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Policía Local de Cáceres ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública después de intervenirle 27,9 gramos de cocaína durante una actuación realizada en la vía pública en la zona de Aldea Moret.

Conducción temeraria

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, sobre las 21.50 horas, cuando agentes del Grupo Especial de Seguridad (GES) observaron la conducción temeraria de un ciclomotor. Tras darle el alto e identificar a su conductor, los policías realizaron una inspección y localizaron tres bolsas que contenían cocaína.

Dinero en efectivo y un móvil intervenidos

Además de la droga, los agentes intervinieron 82,20 euros en efectivo fraccionado y un teléfono móvil. Ante estos hechos, procedieron a la detención del conductor e instruyeron las correspondientes diligencias. El ciclomotor fue trasladado al depósito municipal, donde quedó a disposición judicial.

Noticias relacionadas y más

El concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel, ha felicitado a la Policía Local por esta actuación y ha destacado el compromiso del cuerpo en la lucha contra el tráfico y el consumo de sustancias estupefacientes, así como en la prevención de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad y la salud ciudadana.

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