Enero de 1960: la muerte de Fausto Coppi coincidió con un homenaje institucional en Cáceres

El inicio de 1960 quedó marcado por una noticia que conmocionó al mundo del deporte: la muerte del legendario ciclista italiano Fausto Coppi, fallecido el 2 de enero a los 40 años. Su desaparición se produjo apenas unos días antes de que el Ayuntamiento de Cáceres celebrara uno de los actos institucionales más destacados de aquellos primeros compases del año, la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al ministro de Obras Públicas, el general Jorge Vigón.

La ceremonia reunió al alcalde y a varios concejales del consistorio cacereño, en un momento en el que la ciudad vivía una etapa de importantes expectativas en materia de infraestructuras y desarrollo urbano. La distinción al ministro representó uno de los principales acontecimientos oficiales de aquel enero de 1960.

Mientras tanto, la prensa nacional reflejaba una sociedad en plena transformación. El Periódico destacaba que las mujeres españolas gastaban alrededor de 800 millones de pesetas al año en productos de perfumería, un dato que se interpretaba como un indicador del crecimiento del consumo y de los cambios en los hábitos cotidianos. Al mismo tiempo, el diario YA celebraba sus bodas de plata, conmemorando sus veinticinco años de trayectoria.

La desaparición de una leyenda del ciclismo

La muerte de Fausto Coppi tuvo una enorme repercusión internacional. Considerado uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, el italiano había revolucionado este deporte durante las décadas de 1940 y 1950 gracias a un estilo ofensivo, elegante y extraordinariamente eficaz tanto en la montaña como en las grandes vueltas.

Nacido en Castellania (Piamonte) en 1919, Coppi conquistó cinco Giros de Italia y dos Tours de Francia, además de un Campeonato del Mundo y numerosos clásicos internacionales. Su gran rivalidad con Gino Bartali trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un símbolo de la Italia de posguerra.

El impacto de su fallecimiento

Su fallecimiento estuvo rodeado de una profunda conmoción. Contrajo malaria durante un viaje a África y, debido a un diagnóstico tardío, la enfermedad acabó provocando su muerte en un hospital de Tortona. La noticia ocupó las portadas de periódicos de toda Europa y generó multitud de homenajes en el mundo del ciclismo. En España, donde Coppi gozaba de una enorme popularidad, su figura era admirada por aficionados y corredores. Su capacidad para atacar en los puertos, su preparación física y su visión moderna del ciclismo influyeron en generaciones posteriores y contribuyeron a transformar la forma de entender la competición.

Así, aquel enero de 1960 unió en el recuerdo de la época dos escenarios muy distintos: por un lado, el impacto internacional por la pérdida de una de las grandes leyendas del deporte; por otro, la actividad institucional de una Cáceres que seguía ocupando espacio en la actualidad nacional con el homenaje al ministro Vigón y con una ciudad que avanzaba entre ceremonias oficiales, cambios sociales y las noticias que llegaban desde el resto del mundo.