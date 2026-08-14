¿Por qué hay menos Minits disponibles en Cáceres? La empresa incorpora ocho vehículos

Los usuarios de Minits han detectado durante las últimas semanas una menor disponibilidad de estos microvehículos eléctricos en Cáceres. La empresa reconoce que también le han trasladado la necesidad de aumentar el número de coches que circulan por la ciudad y señala dos razones principales: la retirada de unidades que han sufrido actos vandálicos y la buena acogida de los alquileres durante 24 horas.

Minits dispone de unos 4.000 usuarios activos en Cáceres y cuenta con una flota de 52 vehículos en la ciudad. En los últimos días llegaron otros ocho coches para reforzar el servicio y aumentar el número de unidades disponibles en las calles.

Ángel García Collado

La cifra de usuarios no es directamente comparable con los 5.000 registrados que la compañía anunció durante la primavera. Entonces se contabilizaban las personas inscritas en la aplicación, mientras que el dato actualizado se refiere únicamente a usuarios activos.

Quince vehículos retirados

Uno de los motivos que explica la reducción puntual de la flota es el vandalismo. Según Fernando Blázquez, responsable de Minits, la empresa ha tenido que retirar 15 vehículos durante el último mes por daños sufridos en la ciudad. Los responsables del servicio ya advertían meses atrás de que el riesgo de daños era uno de los factores que tenían en cuenta al diseñar las zonas de funcionamiento. Cada uno de estos vehículos tiene un coste aproximado de 12.000 euros.

Alquileres durante todo el día

El segundo motivo de la menor disponibilidad es el éxito de los alquileres de larga duración. Minits permite reservar uno de sus vehículos durante 24 horas por 19 euros. Mientras dura el alquiler, el coche permanece ocupado y desaparece de la aplicación para el resto de usuarios, aunque continúe formando parte de la flota de Cáceres.

"Esta tipología de alquiler hace que haya menos coches para los alquileres puntuales o cortos", explica Blázquez. Pese a ello, la empresa asegura que habitualmente existe una veintena de unidades disponibles.

El alquiler convencional mantiene una tarifa de 0,20 euros por minuto, mientras que la modalidad de espera cuesta 0,09 euros por minuto.

Entre 60 y 80 vehículos

Cuando el servicio comenzó a funcionar en enero, Minits anunció que desplegaría progresivamente hasta 80 microvehículos eléctricos en Cáceres. La implantación arrancó con ocho unidades y la previsión inicial era sumar otras ocho cada semana.

Galería | Así ha sido la presentación de los nuevos microvehículos eléctricos en Cáceres /

Sin embargo, el crecimiento fue más lento de lo previsto. Durante la primavera había 32 vehículos en circulación y otros 16 se encontraban sometidos a revisiones rutinarias. La empresa sitúa ahora su objetivo en mantener en Cáceres una flota de entre 60 y 80 unidades, aunque reconoce que inicialmente no esperaba encontrarse con tantos daños.

La incorporación de los ocho nuevos vehículos pretende responder a la demanda de los usuarios y recuperar parte de la disponibilidad perdida durante las últimas semanas.

Sin novedades sobre las zonas

La empresa no ha concretado si se han producido cambios recientes en las áreas en las que está permitido finalizar los trayectos. La última información facilitada señalaba que el servicio todavía no llegaba a Aldea Moret, La Cañada, La Sierrilla ni Capellanías.

El Junquillo y Cáceres el Viejo sí fueron incorporados después de las peticiones trasladadas por los vecinos. Minits explicó entonces que la ampliación de la cobertura dependía de la disponibilidad de vehículos, la demanda, la autonomía de las baterías y el riesgo de vandalismo existente en cada zona.

La compañía mantiene su intención de reestructurar progresivamente el mapa de funcionamiento a medida que aumente la flota, aunque por el momento no ha comunicado nuevas incorporaciones.