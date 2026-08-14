Nacen en Cáceres los 'Premios Paradiso 2026' para impulsar el talento queer de la región

El establecimiento LGTBIQ+ Paradiso celebrará el próximo 12 de septiembre de 2026 la gala de los Premios Paradiso 2026, una cita que culminará con la elección de la Artista Queer 2026. La convocatoria permanece abierta a artistas queer de distintas disciplinas, entre ellas drag, canto, performance y otras propuestas escénicas. Un jurado profesional será el encargado de valorar aspectos como el talento, la originalidad, el carisma y la puesta en escena de las candidaturas.

Dar voz al talento queer

José Segura, uno de los propietarios de Paradiso e impulsor de la iniciativa, ha explicado que desde el inicio el proyecto nació con la voluntad de dar voz y visibilidad a cualquier artista del colectivo LGTBIQ+.

"Estamos acostumbrados a que en muchas galas, como la de Mérida, el protagonismo recaiga principalmente en los artistas drag. Nosotros queríamos dar un paso más y crear unos premios mucho más diversos, abiertos a cualquier artista queer, independientemente de la disciplina en la que trabaje: drag, música, performance, danza u otras expresiones artísticas. Es una iniciativa que llevamos gestando prácticamente desde que abrimos el local. Nuestra idea inicial era celebrarla en junio, coincidiendo con el Orgullo, pero nos dimos cuenta de que no contábamos con el tiempo suficiente para organizar un evento con la calidad y el cuidado que queríamos darle. Por eso decidimos esperar y preparar esta primera edición con calma y con la ambición de que tenga continuidad en los próximos años. Las bases del concurso ya están colgadas en el intagram del local y ya se están inscribiendo", explica Segura.

Cuatro profesionales decidirán el premio

En cuanto al jurado, la organización prevé que esté integrado por cuatro profesionales cuyos nombres no se harán públicos hasta el día de la gala. Entre ellos figurará una especialista en belleza y estética con proyección internacional, una artista vinculada al mundo drag y otros perfiles relacionados con el ámbito cultural y artístico. Además, la organización estudia incorporar a una persona relevante vinculada al proyecto Cáceres 2031, aunque su participación todavía no está confirmada.

El reparto de los premios

La primera edición de los Premios Paradiso 2026 repartirá un total de 1.600 euros en premios. La persona ganadora del certamen recibirá 1.000 euros, mientras que el segundo y el tercer premio estarán dotados con 400 y 200 euros, respectivamente. Con esta iniciativa, Paradiso busca consolidar una cita cultural dedicada a visibilizar y apoyar el talento artístico queer en Extremadura.