Cuatro nuevas áreas biosaludables y dos parques infantiles para Cáceres: estas serán las ubicaciones

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha la tramitación para instalar cuatro nuevas áreas biosaludables y dos parques infantiles en distintos puntos de la ciudad, una actuación que supondrá una inversión global de 240.000 euros y que se ejecutará con cargo a los Presupuestos Participativos.

Las nuevas zonas para la práctica de ejercicio estarán ubicadas en Mejostilla, Montesol, Casa Plata y La Sierrilla, mientras que los dos espacios de juegos infantiles se construirán en El Junquillo y Rincón de Ballesteros.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha anunciado este jueves la actuación durante una visita al parque Diosa Ceres, en Mejostilla, acompañado por la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos. También estaba presente Raúl Redondo, de la empresa Talher.

Según ha explicado Muriel, el consistorio prevé que las áreas biosaludables sean las primeras en salir a licitación, con el objetivo de ampliar una red que actualmente ronda las 20 instalaciones repartidas por Cáceres y que, según el edil, cuenta con una utilización elevada, especialmente entre las personas mayores.

Pedro Muriel, Jacobi Ceballos y Raúl Redondo. / E. P.

"Son muy utilizadas y muy demandadas, sobre todo por personas mayores que las utilizan para ese mantenimiento físico y esa actividad diaria que hacen en las zonas verdes de la ciudad", ha señalado.

Seis instalaciones completamente nuevas

El concejal ha incidido en que la inversión no estará destinada a sustituir instalaciones existentes, sino a incorporar nuevos equipamientos. "No es renovación, son instalación de recursos nuevos", ha precisado.

La contratación se dividirá en diferentes lotes y el calendario planteado por el Ayuntamiento sitúa en primer lugar las cuatro áreas biosaludables y, posteriormente, los parques infantiles de El Junquillo y Rincón de Ballesteros.

Las zonas de ejercicio estarán equipadas con aparatos destinados a trabajar aspectos como la movilidad, la coordinación, la fuerza o la salud cardiovascular. Aunque están especialmente orientadas hacia personas mayores, podrán ser utilizadas por usuarios de distintas edades.

Muriel ha defendido que las ubicaciones elegidas responden tanto a peticiones ciudadanas como a criterios técnicos de accesibilidad y utilización. "Seguimos apostando por acercar la práctica deportiva y los hábitos saludables a todos los barrios de la ciudad, creando espacios accesibles que favorezcan el bienestar de los vecinos", ha indicado.

El Junquillo y Rincón de Ballesteros

La elección de El Junquillo para uno de los parques infantiles responde, según ha argumentado el concejal, al crecimiento que está experimentando esta parte de Cáceres y a la elevada presencia de familias con niños.

En el caso de Rincón de Ballesteros, Muriel ha destacado que la demanda no depende únicamente de la población que reside durante todo el año en la pedanía. El concejal ha apuntado a la importancia de la población estacional y de quienes mantienen allí una segunda residencia, especialmente descendientes de las familias que se instalaron históricamente en la zona.

Durante determinados fines de semana y en los meses de verano, ha asegurado, la población de Rincón de Ballesteros llega prácticamente a duplicarse. "Es uno de los enclaves más auténticos de Cáceres", ha afirmado Muriel, quien ha destacado además sus zonas verdes, sus instalaciones públicas y su piscina.

La actuación forma parte, según el equipo de Gobierno, de su estrategia para ampliar los usos de los parques y zonas verdes, incorporando tanto espacios para actividad física como instalaciones destinadas al juego infantil.