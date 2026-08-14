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Agenda cultural

Rosario Flores actuará gratis en la Plaza Mayor de Cáceres: fecha y hora del concierto

La actuación forma parte del festival 'Monumental Cáceres', que celebra el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial

Rosario Flores, cantante española.

Rosario Flores, cantante española. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres se prepara para recibir a una de las grandes figuras de la música española. Rosario Flores actuará el próximo 26 de septiembre en la Plaza Mayor de Cáceres, donde ofrecerá un concierto gratuito a partir de las 22.00 horas dentro de su gira Universo de Ley. La actuación se enmarca en el festival 'Monumental Cáceres', una nueva propuesta cultural que une música y patrimonio con motivo del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial.

Una vida ligada a la música

Nacida en Madrid en 1963, Rosario Flores pertenece a una de las sagas artísticas más reconocidas de España. Es hija de Lola Flores 'La Faraona' y del guitarrista y compositor Antonio González 'El Pescaílla', considerado uno de los padres de la rumba catalana. Sus hermanos son Lolita Flores y Antonio Flores. Aunque comenzó su trayectoria como actriz, la música terminó convirtiéndose en su gran pasión. En 1992 publicó De Ley, un álbum compuesto en buena parte por su hermano Antonio que marcó un antes y un después en su carrera y la consolidó como una de las voces más personales de la música española. Desde entonces, Rosario ha desarrollado un estilo propio en el que conviven flamenco, rumba, pop y soul, con canciones que se han convertido en parte de la memoria musical de varias generaciones.

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Cita gratuita en la Plaza Mayor

Con 'Universo de Ley', Rosario Flores revisita algunos de los temas más importantes de sus más de tres décadas de trayectoria y los lleva de nuevo a los escenarios. El concierto de Cáceres será, además, de acceso gratuito, por lo que la Plaza Mayor se convertirá el 26 de septiembre en el escenario de una noche que combinará música en directo y el patrimonio de la Ciudad Monumental.

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