Hace 38 años, la comarca Tajo-Salor decidió poner uno de sus elementos más representativos en boca de todos de una forma mucho más literal de lo que pudiera parecer. La tenca es una de las principales señas de identidad de los 15 municipios que integran actualmente la mancomunidad y su preparación forma parte de una herencia transmitida entre generaciones.

Desde su nacimiento, la fiesta se concibió además como una celebración itinerante, capaz de viajar cada verano a una localidad diferente para que cada pueblo pudiera mostrar todo aquello que ofrece su territorio. Este año será Mata de Alcántara quien tome el relevo en una edición especial que recupera el concurso de pesca y que, excepcionalmente, entregará cuatro Tencas de Oro.

La localidad recogerá el testigo los próximos 21 y 22 de agosto, 18 años después de haber acogido por primera vez la celebración en 2008. Será un regreso cargado de gastronomía, música, pesca y actividades que aspiran a convertir durante dos jornadas a este pequeño municipio en punto de encuentro de toda la comarca.

De las charcas a convertirse en fiesta

La celebración nació en 1989, impulsada por los municipios de la antigua Ruta de las Chimeneas y la Diputación de Cáceres. El vicepresidente tercero de la institución provincial, Luis Fernando García, destaca que el propósito inicial ya combinaba dos elementos que continúan definiendo la cita: poner en valor un producto característico de las charcas y crear un espacio de convivencia entre los vecinos.

Desde entonces, la fiesta ha crecido hasta convertirse en una de las citas habituales de agosto y obtuvo en 2001 la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. Su carácter itinerante permite que sean los propios municipios quienes impriman cada año su personalidad a la celebración.

Felipe del Campo, Loida Zabala, José Manuel Galán y Juan Pastor, Tencas de Oro 2026 / Sofía Pérez Ramiro

El presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Carlos Caro, sitúa precisamente en esa "transmisión generacional" una de sus claves. La pesca aprendida de abuelos y bisabuelos y las diferentes formas de cocinar la tenca que han pasado de unas cocinas a otras terminaron convirtiendo un recurso de las charcas en símbolo gastronómico de todo un territorio.

Cuatro Tencas de Oro bajo las estrellas

La programación comenzará el viernes 21 de agosto con su vertiente más institucional. El alcalde de Mata de Alcántara, Luis Amado Galán, explica que el escenario elegido será el entorno de la ermita de San Lorenzo, enclavado en plena dehesa boyal. Allí se entregarán, por primera vez de manera excepcional, cuatro Tencas de Oro.

Los reconocimientos recaerán en el periodista natural de Brozas Felipe del Campo; la deportista paralímpica Loida Zabala Ollero; el cocinero, profesor y divulgador gastronómico José Manuel Galán Rubio, a título póstumo; y Juan Pastor Trenado, recientemente jubilado tras su trayectoria como jefe de guardia del Sepei.

La noche incorporará además una de las principales novedades de esta edición: una observación de estrellas aprovechando la escasa contaminación lumínica del paraje. Una propuesta con la que, como resume el alcalde, "la celebración conectará agua, tierra y cielo".

500 kilos y el regreso de la pesca

El sábado comenzará muy temprano. A las 7:00 horas habrá desayuno para los participantes en el recuperado concurso de pesca, que el pasado año no pudo celebrarse en Garrovillas de Alconétar. Más de 80 pescadores están llamados a participar esta vez en la Charca de la Laguna.

Después llegará uno de los momentos más esperados. En torno al mediodía comenzará la venta y degustación de aproximadamente 500 kilos de tenca, con un precio de cuatro euros la unidad. Parte del pescado procede de la Junta de Extremadura, que aporta alrededor de 200 kilos, mientras otra parte llegará desde la dehesa boyal de Villarreal.

El presidente de Tagus, José Flores, destaca que el Grupo de Acción Local participa desde los inicios en la financiación y organización de las actividades. Además, reivindica especialmente la procedencia comarcal de parte de las tencas que llegarán a los platos, al tiempo que advierte de las dificultades existentes para mantener su disponibilidad en las charcas, ante nuevas especies que amenazan la supervivencia de este emblemático pez.

Mucho más que sentarse a comer

La Plaza de España y la Plaza de la Constitución concentrarán buena parte de una programación que irá bastante más allá de la degustación. Habrá mercado gastronómico y artesano, talleres, propuestas infantiles, folklore, cultura y música.

Por la tarde llegará un pasacalles del Grupo Samarcanda, financiado y organizado por el Cemart, según explica su directora, Amparo Jiménez. También participará el grupo Al-Konetara-Folk, de Garrovillas de Alconétar, al que se rendirá homenaje coincidiendo con sus 50 años, y la jornada avanzará hacia la noche con música pop-rock procedente también de la comarca.

Mata de Alcántara volverá así a convertirse, 18 años después, en escaparate de una celebración que pertenece a 15 municipios y a cerca de 25.000 habitantes, pero que durante un fin de semana conseguirá reunir a todos ellos en trono a la tenca.