Qué hacer este 15 de agosto en Cáceres: música en la Ciudad Monumental y un campamento de montaña

Diversas propuestas culturales.

'Campamento de Senderismo y Montaña' en Picos de Europa

La Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), a través de sus Áreas de Senderismo y Media Montaña, celebrará del 15 al 18 de agosto la III edición del Campamento Senderismo y Montaña FEXME, una actividad que tendrá lugar en Picos de Europa (Asturias) y que combinará deporte, formación y convivencia en el entorno natural.

El campamento está diseñado para que los participantes puedan iniciarse y practicar distintas disciplinas de montaña, entre ellas senderismo, media montaña, marcha nórdica, escalada deportiva, orientación y técnicas de vivac y pernocta. El programa incluye rutas senderistas, talleres de escalada, actividades de orientación y una travesía con pernocta en vivac de nivel iniciación, con el objetivo de recorrer diferentes enclaves de Picos de Europa y fomentar el conocimiento del medio natural.

La inscripción tiene un coste de 200 euros para personas federadas y 240 euros para no federadas, e incluye alojamiento, técnicos titulados por la FEXME y el material común necesario para las actividades previstas.

Una nueva cita de 'Encuentra la Música'

La IV edición del ciclo 'Encuentra la Música' celebrará este sábado 15 de agosto una nueva actuación en la Ciudad Monumental de Cáceres, donde el grupo Velehí Quartet ofrecerá un microconcierto gratuito a partir de las 22.00 horas. La propuesta mantiene el formato que caracteriza al ciclo: el lugar exacto del concierto no se anunciará previamente, por lo que el público deberá recorrer las calles de la Ciudad Monumental siguiendo las pistas que se difundirán a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Cáceres.

Velehí Quartet, integrado por jóvenes músicos cacereños, presentará una propuesta centrada en el jazz tradicional, dentro de un ciclo que busca acercar la música en directo a espacios singulares y poco conocidos del casco histórico. 'Encuentra la Música' continuará durante las próximas semanas con actuaciones de Rocío Medina (22 de agosto), Quercus Dúo (29 de agosto) y Ana Peromingo y Alberto Rea (5 de septiembre). Todas las actuaciones son gratuitas y abiertas a todos los públicos.