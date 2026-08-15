Charca Musia busca solución a su conexión de tierra con la Ronda Sur: Cáceres estudiará qué hacer con el camino

El camino de tierra que conecta actualmente el polígono de Charca Musia con la nueva Ronda Sur de Cáceres se ha convertido en un nuevo asunto pendiente después de la apertura de la infraestructura. El ayuntamiento estudiará qué posibilidades existen para este trazado, cuyo creciente uso ha generado las quejas de empresarios y vecinos por el polvo y por las condiciones que puede presentar cuando lleguen las lluvias.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha explicado que el consistorio analizará las alternativas existentes y ha insistido en que cualquier solución tendrá que valorar especialmente la seguridad vial, la viabilidad y las necesidades del área empresarial. "Habrá que ver si lo planificamos dentro de lo que ofrece el propio polígono, si lo planteamos para que tenga un cierto enlace por seguridad vial y demás", ha señalado Muriel.

La Junta: no hubo alegaciones

La Junta de Extremadura ha aclarado a este diario que el trazado sobre el que se centran las quejas corresponde al antiguo camino de Cáceres a Aldea del Cano, que partía de Charca Musia pero que originalmente no tenía conexión con el resto de la red viaria. Por tanto, según la administración autonómica, no funcionaba anteriormente como acceso al polígono industrial.

La Consejería de Infraestructuras también señala que, cuando se redactó el proyecto de la Ronda Sur y fue sometido a información pública, no se presentó ninguna alegación relacionada con esta cuestión.

Los empresarios explican, sin embargo, por qué no formularon entonces ninguna objeción. El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Charca Musia, Andrés Borrego, asegura que vecinos e industriales daban por hecho que el firme asfaltado alcanzaría, al menos, el comienzo del recinto empresarial. "Los vecinos y empresarios no alegamos porque pensamos que sí se iba a asfaltar, al menos, hasta el inicio del polígono industrial", señala Borrego.

"Podrían haber cubierto ese pedacito"

La asociación empresarial considera que, teniendo en cuenta la inversión realizada en toda la nueva infraestructura, podía haberse acondicionado también el tramo que ahora permanece de tierra. "Han invertido muchísimo dinero, podrían haber gastado un poquito más y haber cubierto ese pedacito", afirma Borrego.

La preocupación no se limita al polvo que actualmente levantan los vehículos. Los industriales advierten de lo que puede ocurrir con la llegada de las lluvias. "En invierno va a ser todo un barrizal y va a traer mucha basura al polígono industrial", sostiene el presidente de la asociación.

Desde la puesta en servicio de la Ronda Sur, numerosos vehículos han comenzado a utilizar este camino para entrar y salir del entorno de Charca Musia, lo que ha dado al trazado un uso que, según la Junta, no tenía anteriormente.

Los empresarios no reclaman necesariamente el asfaltado completo del camino, pero sí alguna actuación que permita acondicionarlo, ya sea mediante pavimentación, nivelación, grava u otra solución que evite los actuales problemas de polvo y los que anticipan para los meses de lluvia.

Reunión el 28 de agosto

Ese diálogo tendrá una nueva cita en apenas dos semanas. Borrego ha confirmado que la reunión entre los empresarios y el Ayuntamiento se celebrará el próximo 28 de agosto, fecha en la que esperan abordar, entre otras necesidades del polígono, la situación de este camino.

La apertura de la Ronda Sur ha generado así una circunstancia que no estaba prevista como tal en el uso anterior del trazado: un camino que no funcionaba como acceso al polígono se ha convertido en la práctica en una conexión utilizada por los vehículos. Ahora Ayuntamiento y empresarios tendrán que analizar si ese uso puede consolidarse y qué actuación sería necesaria para hacerlo en condiciones adecuadas.