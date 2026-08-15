Herido un hombre tras caer de su patinete en la barriada de Mejostilla en Cáceres

Un hombre de 47 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída cuando circulaba en patinete por la calle Romero de Mendoza, en la barriada de Mejostilla de Cáceres.

El accidente se ha producido sobre las 9.38 horas, momento en el que el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada alertando de lo ocurrido.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud y una dotación de la Policía Local.

Como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido una fractura cerrada de tobillo y ha sido atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente, ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres.

Más accidentes en la ciudad

El suceso se suma a otros accidentes relacionados con vehículos de movilidad personal registrados durante los últimos meses en la capital cacereña. Uno de los más destacados se produjo el pasado mes de junio, cuando dos peatones fueron atropellados por un patinete eléctrico mientras cruzaban un paso de peatones de la avenida Hernán Cortés, en la intersección con José Luis Cotallo.

En aquella ocasión, el conductor abandonó el lugar tras el atropello sin interesarse por el estado de los heridos. Uno de los peatones sufrió una fractura de tibia, mientras que el otro presentó dolor en un brazo.

Ambos sucesos vuelven a poner el foco sobre la convivencia de los patinetes eléctricos con peatones y el resto de vehículos, especialmente cuando no se respetan las normas establecidas para su utilización.

Carlos Gil

Precisamente, Cáceres ha experimentado durante los últimos años un importante incremento de los accidentes en los que están implicados patinetes eléctricos. Los registros pasaron de tres siniestros en 2022 a 21 contabilizados hasta noviembre del pasado año, una evolución que el propio Ayuntamiento cifró en un aumento del 600%.

Ante esta situación, el consistorio puso en marcha a finales del pasado año una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia para recordar las obligaciones de quienes utilizan estos vehículos. Desde el Ayuntamiento se insistió entonces en que "el patinete eléctrico es un vehículo sometido a la normativa de tráfico" y, por tanto, no puede utilizarse como si se tratara de un juguete.

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En Cáceres, estos vehículos únicamente pueden ser conducidos por mayores de 16 años y deben circular por la calzada. Tienen prohibido transitar por aceras, zonas peatonales y parques. La normativa contempla además el uso obligatorio del casco y obliga a respetar los pasos de peatones, los límites de velocidad y el resto de la señalización vial.