Juan Álvarez de Castro, el obispo mártir de Coria que murió por defender España

Cuando en la década de los años ochenta del pasado siglo, además de investigar sobre temas monográficos, también comenzamos a conocer y descubrir determinadas biografías de personas civiles, militares y religiosos que, de alguna manera, habían destacado por su dedicación directa o indirecta hacia nuestra ciudad, nos dio la magnífica oportunidad de aprender un sinfín de acontecimientos e historias que se encontraban olvidadas entre las páginas amarillentas de archivos y bibliotecas.

Todo un fondo ilimitado que, sin duda alguna, con el paso de los siglos ha ido formando la identidad de Cáceres y la personalidad de nosotros, sus habitantes, defensores, divulgadores y obligados herederos de tan magnífica y noble ciudad.

El obispo Juan Álvarez de Castro. / E. P.

Y aquí, en esta modesta ventana semanal, queremos recuperar algunos de estos grandes personajes y compartir su ejemplo con todos los lectores amantes de nuestra histórica tierra.

Dentro de la gran relación de prelados que han pasado por nuestra diócesis desde el año 589, un elevado número de los mismos, aparte de su actividad y dedicación meramente religiosa, han aportado infinidad de beneficios de índole caritativa, cultural e incluso patrimonial. Por ello, en esta ocasión nos vamos a referir a una de esas personas que ocupó brevemente el cargo de máxima responsabilidad de la entonces diócesis de Coria (creada de Coria-Cáceres el 9 de abril de 1957).

Nos referimos a don Juan XII Álvarez de Castro (1790 a 1809). Nacido en la localidad de Mohedas de la Jara (Toledo) el 29 de enero de 1724. Fueron sus padres don Domingo Álvarez de Castro y doña Luisa Muñoz. Realizó todos sus estudios en la ciudad imperial de Toledo. Fue párroco de Piedra Escrita desde 1751 a 1761, pasando posteriormente a Madrid.

El 24 de mayo del año 1790 tomó posesión por poderes como obispo de Coria, donde llegó el 7 de julio, a los 74 años de edad, haciendo una solemne entrada en la Catedral, donde le esperaban devotos procedentes prácticamente de todos los rincones de la diócesis, además de familiares y vecinos de su pueblo natal. En su honor se realizaron todo tipo de celebraciones y festejos que duraron varios días.

De inmediato se hizo cargo de su nombramiento, visitando todas y cada una de las parroquias de la diócesis, al tiempo que mantenía estrecha amistad y colaboración con el resto de Extremadura. No contento con que el Seminario estuviese en Cáceres, realizó todo cuanto pudo para construir otro en Coria, a lo que las autoridades de la capital de provincia no accedieron, e incluso el Duque de Alba no cedió espacio en Coria para dicha aventura. Por lo que el Seminario diocesano continuó en el Colegio de los Jesuitas, pero el prelado redactó sus Constituciones, brillantes normas de convivencia y disciplina que serían publicadas en el año 1804.

De manera inesperada, en el año 1792, ante la ejecución del monarca francés Luis XVI, se inicia la guerra con el país vecino. Motivo por el cual muchos religiosos franceses huyen hasta nuestro país buscando protección. Muchos de ellos llegan hasta nuestra tierra, motivo por el cual don Juan Álvarez de Castro los acoge y los protege, llegando a establecerse varios de ellos en el Convento de San Francisco de nuestra ciudad.

A la vista de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, nuestro obispo envía varias circulares a las parroquias y órdenes religiosas de la diócesis, pidiendo su colaboración en todos los sentidos para respaldar a nuestras tropas ante el inminente peligro de los invasores. Lo que se inicia en el año 1807.

Nuestro obispo se establece en la localidad de Hoyos en el año 1804, ya de avanzada edad, ante la presencia del ejército francés en muchas zonas de nuestra región y nación. Según las crónicas nacionales, a lo largo de estos años gran actividad bélica se desarrolla en España como consecuencia de la invasión gala, produciéndose la abdicación del monarca Carlos IV en la persona de Fernando VII. Con el levantamiento del 2 de mayo de 1808, don Juan Álvarez de Castro continúa dirigiéndose a sus feligreses y ciudadanos en general para que colaboren sin limitaciones con los militares españoles y defensores de la Patria. Por tal motivo, las parroquias, órdenes religiosas, cofradías y particulares entregan importantes sumas de dinero, así como joyas, para comprar armas y municiones.

Ante la reunión que se realiza en Bayona por las autoridades francesas y lo que queda de los seguidores de Fernando VII, este monarca renuncia a su corona, transmitiéndose todo el poder al invasor Napoleón Bonaparte. Inesperada traición que hace que el extremeño obispo de Orense, don Pedro Quevedo Quintano (1736-1818), quien llegó a ser presidente de la Regencia y a participar muy activamente en la promulgación de la Constitución de la Pepa en 1812, enviara una carta al propio emperador Napoleón mostrando su extrañeza de que autoridades españolas y francesas se reunieran fuera de España para decidir el futuro de nuestra nación.

Todo lo cual volvió a conseguir que nuestro obispo pidiera nuevamente el apoyo y la colaboración de todos los creyentes para expulsar de nuestro país a las tropas invasoras que estaban destruyendo España. De esta manera, poco a poco van surgiendo grupos de guerrilleros por toda la Península, pero en especial en nuestra tierra, dadas las características geográficas de la misma.

Y es en el mes de julio-agosto del año 1809 cuando un gran ejército francés desciende a través de las tierras de Baños de Montemayor, invade Plasencia y llega, a los pocos días, hasta Coria. De allí, un destacamento se desplaza hasta Hoyos como consecuencia de varios traidores españoles que informan de la presencia del tan buscado y patriota obispo de nuestra diócesis.

Ante la firme decisión de don Juan Álvarez de Castro de no levantarse de su cama y esconderse en la Sierra, dada su delicada situación médica, los soldados franceses lo sorprenden y, junto a las pocas personas que lo cuidan y acompañan en la modesta casa que le cobija desde hace meses, es asesinado brutalmente. Según deja oportunamente anotado el secretario de Cámara del Obispado en documento que se conserva en el Archivo de la diócesis, tenía ochenta y cinco años, siete meses y dos días de edad. Era el 29 de agosto del año 1809.

Debemos reseñar que tan ilustre prelado, además de su total implicación en la defensa de la integridad e independencia de nuestra nación, nunca abandonó sus obligaciones de atender a los enfermos y necesitados de la diócesis, así como su continua atención y ayuda a las parroquias y religiosos de la misma.

El 30 de agosto de aquel fatídico año era enterrado este obispo mártir en la iglesia parroquial de Hoyos por el sacerdote don Domingo Giralte, lamentablemente, dadas las circunstancias bélicas del momento, con pocos acompañantes y sin ninguna pompa. En la actualidad siguen sin encontrarse los restos mortales de tan extraordinario hombre de Dios.

En la Catedral de Coria se conservan algunos objetos que pertenecieron a tan ilustre personaje, quedando en su claustro la siguiente inscripción:

"Sea perenne entre nosotros la memoria del esclarecido Obispo Ilustrísimo Señor don Juan Álvarez de Castro, quien después de consagrar su vida a las tareas apostólicas y sus bienes al socorro de los pobres y a la defensa de la Patria, murió asesinado por las tropas francesas en Hoyos a 29 de agosto de 1809, a la una de la tarde, a los ochenta y cinco años de edad y siete meses". (El Cabildo Catedral, en el primer centenario de la gloriosa independencia española, dedica este humilde recuerdo al heroísmo y caridad de tan venerable Prelado).

Descanse en paz tan bondadoso servidor de Nuestro Señor y que nunca sea olvidado.