Fin a La Mafia en Cáceres: cambio en el restaurante de Obispo Segura Sáez

La Mafia se despide de Cáceres. Al menos, de nombre. El conocido restaurante italiano situado en la calle Obispo Segura Sáez, 5, en pleno centro de la ciudad, ha culminado el cambio de identidad de la cadena y ha pasado a denominarse La Famiglia se sienta a la mesa. El establecimiento cacereño ya figura con la nueva denominación en los canales oficiales de la compañía.

Detrás del cambio hay una historia que se remonta varios años atrás y que ha enfrentado a la compañía española con Italia por la utilización de la palabra "Mafia" como marca comercial. La modificación, sin embargo, no supone una transformación del restaurante cacereño. Seguirá funcionando como hasta ahora, con la misma propuesta gastronómica, el mismo concepto y sin cambios sustanciales para sus clientes. Lo que desaparece es el nombre que ha acompañado a la cadena durante un cuarto de siglo.

Una batalla por la palabra "Mafia"

La controversia comenzó mucho antes de que el nuevo rótulo llegara a Cáceres. En 2015, Italia solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que se declarara nula la marca "La Mafia se sienta a la mesa", al entender que resultaba contraria al orden público y las buenas costumbres.

El litigio terminó llegando al Tribunal General de la Unión Europea, que en marzo de 2018 confirmó la nulidad de la marca comunitaria. La Justicia europea consideró que la denominación hacía referencia a una organización criminal y que asociar "La Mafia" con la expresión "se sienta a la mesa" podía transmitir una imagen positiva o de convivencia que banalizaba la gravedad de sus actividades criminales.

La disputa no terminó ahí. Este año, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) también ha estimado una petición promovida por Italia y ha anulado el registro español de la antigua denominación al considerar que vulneraba el "orden público y las buenas costumbres". La compañía ha recurrido esa decisión, pero paralelamente ha optado por dejar atrás la polémica y emprender una nueva etapa.

De La Mafia a La Famiglia

El grupo anunció el pasado mes de abril que sus establecimientos pasarían a llamarse La Famiglia se sienta a la mesa. La empresa ha reconocido que el conflicto legal ha motivado el cambio, aunque sostiene que no ha sido el único factor, ya que la transformación se integra en el proceso de renovación emprendido coincidiendo con su 25 aniversario. Para encontrar el nuevo nombre llegaron a valorarse más de 800 propuestas, con participación de franquiciados, trabajadores y socios.

La compañía ha querido remarcar precisamente la continuidad. "La esencia de nuestro proyecto es la misma. Seguimos trabajando con la misma pasión y el mismo compromiso con nuestros clientes, equipos y franquiciados", ha señalado su consejero delegado, Javier Floristán. La elección de "Famiglia" pretende reforzar la idea de la mesa como lugar de encuentro que la empresa quiere asociar ahora a su identidad.

Eso es precisamente lo que ocurrirá en Cáceres. Cambia La Mafia por La Famiglia, pero detrás del nuevo nombre continuará el mismo restaurante que hasta ahora ha funcionado en Obispo Segura Sáez. La despedida, por tanto, es principalmente nominal: tras años de controversia jurídica, la palabra "Mafia" desaparece definitivamente de la fachada cacereña.