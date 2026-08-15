La nueva amenaza que nada bajo las charcas de Tajo-Salor y pone en peligro la fiesta de la tenca

Una de las fiestas más representativas de la comarca Tajo-Salor lleva años conviviendo con una amenaza que pone en riesgo a su auténtica protagonista. La tenca, convertida en seña de identidad de este territorio y en el centro de una celebración que recorre sus 15 municipios, atraviesa una situación complicada.

El cormorán, que se alimenta de estos peces, llevaba tiempo reduciendo las reservas. Ahora, a ese viejo problema se suma otro que preocupa especialmente a pescadores y responsables municipales: la aparición del conocido como pez chino, que consume las huevas y dificulta la reproducción de la tenca.

La situación ha vuelto a ponerse sobre la mesa coincidiendo con la presentación de una nueva edición de la Fiesta de la Tenca, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto en Mata de Alcántara. El mensaje lanzado desde la comarca es claro: sin medidas que permitan proteger la especie, mantener en el futuro una celebración construida precisamente alrededor de ella podría resultar cada vez más complicado.

Una amenaza que viene de lejos

El presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor y alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, recuerda que las dificultades no son nuevas. Durante los últimos años, las asociaciones de pescadores han advertido reiteradamente de los efectos del cormorán sobre las charcas de la comarca.

La preocupación llegó hasta el programa festivo el pasado verano. En Garrovillas de Alconétar, las asociaciones decidieron no celebrar el tradicional concurso de pesca como forma de reivindicación, una iniciativa que contó con el respaldo de la propia mancomunidad.

Caro señala que ha habido ejercicios en los que incluso ha resultado "difícil disponer de suficientes tencas procedentes de la propia comarca". El cormorán continúa presente en prácticamente todas sus charcas y, según explica, su comportamiento también parece haber cambiado. Si anteriormente su presencia se asociaba especialmente a los meses de otoño, ahora pueden observarse grandes concentraciones ya durante agosto.

Precisamente estas semanas, asegura, algunas charcas de Arroyo de la Luz en las que se han capturado tencas han vuelto a registrar una importante presencia de estas aves.

Un nuevo problema bajo el agua

A esa amenaza se añade ahora el pez chino, cuya aparición eleva todavía más la preocupación. José Flores, presidente del Grupo de Acción Local Tagus y alcalde de Villa del Rey, asegura que ya existen dos explotaciones afectadas y sostiene que la Junta de Extremadura conoce el problema desde hace aproximadamente seis meses.

Flores reclama "una actuación de la Administración autonómica" y advierte del riesgo de que esta especie pueda continuar expandiéndose hasta alcanzar el Tajo Internacional e incluso territorio portugués.

El principal temor se encuentra en su alimentación. Según explicó, este pez consume las huevas de la tenca y de otras especies, lo que compromete su capacidad reproductiva. Si continúa extendiéndose sin medidas de control, advierte, "las consecuencias podrían hacerse visibles en las reservas disponibles durante los próximos años".

Por ello, Flores reclama una intervención tanto de la Junta como de los organismos y colectivos medioambientales competentes. Para el responsable de Tagus, el problema ya no afecta únicamente a la pesca, sino a la continuidad de un recurso estrechamente relacionado con la economía, gastronomía e identidad de la comarca.

"Puede acabar con este día"

Caro comparte esa preocupación y subraya que "la reivindicación no responde a una cuestión política", sino a una demanda que las asociaciones de pescadores llevan trasladando desde hace años. La mancomunidad, añade, actúa como "altavoz de esos colectivos" y reclama a las administraciones competentes medidas para controlar las especies que amenazan a la tenca y, cuando se trate de invasoras, avanzar hacia su erradicación.

El presidente recuerda además el profundo vínculo histórico de este pescado con Tajo-Salor, donde las técnicas de pesca y las recetas han pasado de abuelos a hijos y nietos. Incluso alude a la tradición que presenta a la tenca como "bocado de emperadores" y a la leyenda según la cual Carlos V habría quedado fascinado al probarla durante su paso por Arroyo de la Luz.

Ese patrimonio es precisamente el que consideran ahora amenazado. Para Caro, la llegada del pez chino ha agravado un escenario que ya era delicado por el cormorán y advierte de una consecuencia que va mucho más allá de quedarse algún año sin suficientes capturas. Si no se interviene, la propia Fiesta de la Tenca podría terminar viéndose comprometida.

Este año el concurso de pesca regresará en Mata de Alcántara y las tencas volverán a ocupar mesas, plazas y sartenes, pero detrás del carácter festivo habrá también "una reivindicación que lleva demasiado tiempo repitiéndose".