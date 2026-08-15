Perfumerías Avenida adelanta el cierre de su tienda de Cánovas en Cáceres y reubica a una de las dos empleadas

La situación de Perfumerías Avenida ha mejorado en las últimas semanas después de que la empresa haya logrado cerrar dos acuerdos considerados clave para garantizar su viabilidad. La compañía salmantina Hermanos Recio, matriz de la cadena de perfumerías, ha alcanzado un pacto con las entidades financieras para refinanciar su deuda y otro con los representantes de los trabajadores sobre el expediente de regulación de empleo (ERE), lo que ha permitido reducir el impacto del ajuste inicialmente previsto.

Según fuentes de la empresa, el acuerdo con los bancos, anunciado hace unos diez días, supone un paso "muy importante y muy necesario", ya que demuestra la confianza de las entidades financieras en el plan diseñado por el equipo gestor para devolver a la compañía a una situación de estabilidad y crecimiento.

Cartel de liquidación por cierre en uno de los escaparates del establecimiento. / Esteban Valero Vizcano

Menos despidos de los previstos

A ello se suma el acuerdo alcanzado la semana pasada con los representantes de los trabajadores, en el que se fijó el número definitivo de salidas de la empresa y las condiciones generales del proceso, aunque estas últimas aún no se han comunicado oficialmente.

Las cifras finales del ERE mejoran de forma significativa respecto a las previsiones iniciales. Si en junio se planteaba un ajuste que podía afectar a alrededor del 15 % de la plantilla, unas 105 personas, finalmente la medida afectará a entre 78 y 80 trabajadores, una cifra que se sitúa más cerca del 10 % del total.

Reubicación para una de las empleadas

En cuanto al establecimiento de Cáceres, ubicado en la avenida de España, 23, la empresa ha adelantado la fecha de cierre prevista: inicialmente estaba fijada para el 23 de septiembre y finalmente cerrará el 18. Respecto a las dos trabajadoras que gestionaban la tienda, una de ellas se verá afectada por el ERE, mientras que la otra podría ser reubicada en otro establecimiento de la cadena y, en principio, no estaría incluida en el expediente.

Las ventas alivian el ajuste laboral

Desde la empresa atribuyen esta evolución a las gestiones realizadas durante las últimas semanas, así como al impulso comercial registrado durante la campaña de verano y al esfuerzo realizado por los establecimientos de la cadena, factores que han permitido reducir el número de despidos inicialmente previsto.