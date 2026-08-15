Un robo de oro, perlas, diamantes y un Cartier acaba con una indemnización de casi 17.000 euros en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha fijado en 16.902,42 euros la indemnización que deberán abonar conjuntamente dos condenados por un robo con fuerza, una cantidad que corresponde al valor acreditado de las joyas, relojes, televisores y otros efectos sustraídos que no fueron recuperados.

La Sección Segunda de la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por las defensas y ha rebajado ligeramente la cantidad establecida inicialmente, que ascendía a 16.957,60 euros. El tribunal señala que esa cifra era superior a la que resultaba de sumar los objetos cuya valoración constaba expresamente entre los hechos probados y que no estaba justificada la diferencia. El auto, fechado el 10 de abril de 2026, es firme.

La resolución se ha dictado dentro de la fase de ejecución de una sentencia por un delito de robo con fuerza en casa habitada o local abierto al público. La sentencia había establecido que los acusados debían indemnizar de forma conjunta y solidaria al perjudicado por los objetos sustraídos y no recuperados, además de por los desperfectos ocasionados.

Un botín de joyas, relojes y televisores

La relación de bienes valorados refleja un botín compuesto principalmente por joyas de oro, perlas, diamantes y otros objetos de valor. Entre ellos figura una cadena de oro valorada en 2.850 euros, un juego de pendientes y anillo de perlas con detalles de platino y diamantes tasado en 1.875 euros, y un colgante con cadena de oro blanco, aguamarina y diamantes de otros 1.850 euros.

También aparecen una pulsera con estribos de oro de 1.500 euros, un collar de perlas con broche de oro valorado en 1.250 euros, otra pulsera de perlas engarzada en oro de 1.175 euros y diferentes anillos, pendientes, collares y cadenas.

Entre los efectos sustraídos constaban además un reloj deportivo Armani, tasado en 350 euros; un encendedor de oro Cartier de la colección Le Must de Cartier, valorado en 250 euros; y tres televisores de las marcas Panasonic, Samsung y Sunstech. La suma de todos los efectos cuya valoración ya figuraba como hecho probado alcanza los 16.902,42 euros.

Objetos que quedan fuera

La Audiencia ha advertido, sin embargo, de que otros bienes sustraídos no pueden incorporarse por ahora a la indemnización porque no existe una valoración acreditada. Se trata de una estilográfica Loewe con funda de piel, un DVD, un vídeo y varias prendas y sombreros.

Algo similar sucede con los daños ocasionados en el inmueble. La sentencia recogía expresamente la rotura de una ventana de acceso a la cocina y hacía referencia a "numerosos desperfectos", pero la resolución señala que no se ha facilitado el coste de reparación de la ventana ni una valoración concreta del resto de daños.

El perjudicado había presentado asimismo una factura de tintorería y limpieza de 556,60 euros, pero la Audiencia ha descartado incorporarla a la responsabilidad civil porque esos conceptos no aparecían especificados entre los hechos probados.

Por ello, el tribunal ha concluido que la única indemnización que puede fijarse en este momento es la correspondiente a los bienes sustraídos que sí habían sido valorados, dejando la cifra definitivamente acreditada en 16.902,42 euros y declarando de oficio las costas del recurso.