Nuestro pasado
¿Sabías que Rafael Bardem y Antonio Ozores rodaron una película en Cáceres en 1961?
La producción de Miguel Martín, con un presupuesto de 9.800.000 pesetas, convirtió la ciudad en un gran plató cinematográfico durante varias semanas en 1961
Cáceres puso fin en marzo de 1961 al rodaje de la película 'La cuarta carabela', una producción dirigida por Miguel Martín que convirtió durante varias semanas distintos escenarios de la ciudad en plató cinematográfico. La película contaba con un presupuesto de 9.800.000 pesetas y una longitud de 2.700 metros de celuloide, cifras que reflejaban la envergadura de una producción que situó a Cáceres en el mapa del cine español de comienzos de los años sesenta.
Actores destacados del cine español
Entre los integrantes del reparto figuraban Rafael Bardem, Marta Reves, Antonio Ozores y María Piazzai, nombres destacados del panorama cinematográfico de la época. Rafael Bardem era uno de los intérpretes más reconocidos del cine y el teatro españoles, mientras que Antonio Ozores se encontraba ya en una etapa de creciente popularidad gracias a su participación en numerosas películas de comedia.
El legado del rodaje en la ciudad
El rodaje de 'La cuarta carabela' supuso una de las producciones cinematográficas que pasaron por Cáceres durante aquellos años, en una etapa en la que la ciudad comenzaba a despertar el interés de directores y productores por el valor de sus escenarios históricos y monumentales. Con la conclusión de las grabaciones, Cáceres despidió a un equipo cinematográfico que había dejado una intensa actividad durante el tiempo que permaneció en la ciudad, poniendo fin a una experiencia que quedó incorporada a la historia local del cine y de las producciones rodadas en la capital cacereña.
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