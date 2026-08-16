"Admiro a Francisco Pizarro, la conquista fue un encargo e hizo lo que tenía que hacer. Fue un estratega"

Pregunta: ¿Quién es Carla Graciela Morales?

Respuesta: Soy una mujer soñadora. Nací el 4 de enero de 1984 en Lima, concretamente en el distrito de San Isidro, y desde muy pequeña mostré interés por el arte. Me encantaban la pintura, la danza, la interpretación y, sobre todo, la música. Actualmente compongo y produzco mis propios temas y he trabajado con mucha gente del medio. Nunca he dejado de creer en mis sueños. Cada vez que alguien me decía que algo era imposible, eso se convertía en más combustible para seguir intentándolo.

P: ¿Puede decir que vive actualmente de la música?

R: Sí, vivo de la música. Soy maestra de canto y trabajo como ‘vocal coach’, aunque también desarrollo otras actividades, como las ventas. Me gusta porque me permiten relacionarme con todo tipo de personas. La música puede encerrarte mucho en un segmento muy concreto: vas, cantas y después, en ocasiones, te quedas bastante sola. Yo soy una persona muy sociable y necesito hablar con la gente.

Carla Graciela Morales, en la hemeroteca de El Periódico Extremadura. / E. P.

P: ¿Cómo termina una artista peruana con experiencia en Miami y Madrid viviendo en el Casar?

R: Básicamente, por amor. Yo vine a España para realizar unos estudios en Madrid y, durante la pandemia, viajé a Cáceres. La ciudad me encantó y pensé quedarme mientras durase aquella situación para después regresar a Madrid, pero ya no volví. Conocí a un chico que vivía en Casar de Cáceres, me enamoré y terminé instalándome allí.

P: También existe un vínculo familiar con la localidad.

R: Sí, mi abuelo era casareño, así que hay unas raíces y cierto arraigo. Dicen que todos vuelven y, de alguna manera, yo he regresado. Aquí he hecho amigos, he creado una comunidad y siento que puedo aportar cosas. Además, soy madre de tres hijos. Los dos mayores ya son adultos, tienen aquí a sus parejas y han construido su vida, mientras que mi hija pequeña también estudia aquí. Todo eso te echa muchas raíces. Ahora siento que este es mi sitio.

P: ¿Qué influencia ha tenido esa etapa personal en su música?

R: Nunca he dejado de escribir ni de producir mentalmente canciones. Durante un tiempo las guardaba en un cuaderno porque había aparcado la música. Mi separación tuvo bastante que ver con que no compartíamos los mismos ideales ni las mismas expectativas de vida. Entonces comprendí que no podía renunciar a ella porque la música me da el aire que respiro.

P: Ha trabajado como corista de Marc Anthony. ¿Cómo surgió aquella oportunidad?

R: Una amiga que era corista habitual de Marc Anthony me facilitó la entrada en el grupo. También tuve contacto con el bajista, codirector de la banda y amigo de Marc. Me preguntaron si podía acompañarlos durante un tiempo y acepté. Me quedé más de lo que había pensado, pero después tuve a mi hija y tuve que dejar las giras porque podían durar casi siete meses y pasar por muchos países. Cuando eres madre, a veces debes priorizar.

P: ¿Qué aprendió trabajando junto a un artista de ese nivel?

R: Mucha humildad, muchísimo trabajo y una enorme atención al detalle. Marc Anthony es una persona muy humana que ofrece oportunidades y cree en el talento de los demás. Te da tu lugar como artista, independientemente de la carrera que tengas, y valora lo que puedes aportar.

P: ¿El talento es suficiente para abrirse camino en la música?

R: No. Durante mucho tiempo discrepé cuando alguien me decía que el talento no era suficiente. Pensaba que, si tenías talento, se te abrirían todas las puertas. Con el tiempo comprendí que también hay que estar en el lugar exacto, en el momento exacto y rodeada de las personas adecuadas. El factor suerte existe y las relaciones también tienen mucha importancia.

P: ¿Cuál es su trabajo más reciente?

R: Mi último sencillo se llama «Solos en la noche» y es una composición producida por Mickey Garke. Antes publiqué «Qué quieres de mí», con Pablo Domínguez, y «Olvídame», cuyo videoclip grabamos en Badajoz. Uno de mis objetivos es que los vídeos no solo sirvan para escuchar mi música, sino también para mostrar los paisajes, las calles y los lugares más bonitos de España, especialmente de Extremadura. Es el país que me ha acogido y muy pronto recibiré la nacionalidad española. Me siento orgullosa de esta tierra y quiero demostrar que Extremadura tiene muchísimos lugares y recursos turísticos que enseñar al mundo.

P: Esa conexión entre Perú y Extremadura también la lleva a hablar de Francisco Pizarro.

R: Creo que todos los peruanos tenemos una relación directa con Extremadura, aunque no contemos con familiares de aquí, porque Francisco Pizarro nació en Trujillo. En Perú, sus restos se encuentran en la catedral de Lima. Yo admiro a Pizarro porque considero que fue un gran estratega. Sé que puede resultar polémico, pero veo la conquista como una empresa y un negocio propio de aquella época. Él hizo lo que tenía que hacer dentro de aquel contexto histórico. Pueden decirse muchas cosas, pero la historia es la historia y no se puede cambiar.

P: ¿Qué pretende conseguir al frente de la asociación de peruanos?

R: Como presidenta de la asociación, quiero acercarme a las personas, escuchar sus historias y conocer sus necesidades. También busco crear vínculos con las autoridades para trabajar conjuntamente y conseguir objetivos concretos. Lo importante es generar un beneficio común.

P: ¿Se plantea regresar algún día a Perú o su futuro está ya en Extremadura?

R: Ahora mismo estoy trabajando y construyendo proyectos en Extremadura, en Cáceres y en la comarca Tajo-Salor, que son mi casa. Echo de menos mi país, pero siempre llevo conmigo un pedacito de Perú y trato de acercarlo a la gente que está aquí.