Cáceres ofrece un domingo de patrimonio y arte contemporáneo

La agenda cultural de Cáceres para este domingo reúne una combinación de patrimonio histórico, exposiciones y teatro clásico, con actividades tanto en la capital como en distintos puntos de la provincia. La Ciudad Monumental volverá a concentrar buena parte de la programación, mientras que las citas teatrales en Cáparra y Alcántara completan una oferta orientada al público local y a los visitantes.

Una visita para celebrar los 40 años de la declaración de la Unesco

La principal propuesta de la jornada será la visita guiada gratuita '40 años Patrimonio de la Humanidad', organizada por el Ayuntamiento de Cáceres. El recorrido permitirá conocer algunos de los espacios más emblemáticos del casco histórico y profundizar en la evolución patrimonial de la ciudad desde su declaración por la Unesco. La actividad requiere inscripción previa y forma parte de la programación estival destinada a poner en valor el conjunto monumental cacereño.

Arte contemporáneo en la Sala El Brocense

Los aficionados al arte podrán visitar la exposición Ósmosis, de la artista Belén Mazuecos, que permanece abierta en la Sala Arte Brocense. La muestra ofrece una propuesta de arte contemporáneo centrada en los procesos de transformación, la naturaleza y la relación entre el espacio y la percepción. La entrada es libre y la exposición forma parte de la programación cultural de la Diputación Provincial.

Sala de Arte El Brocense, situada en Cáceres. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Un paseo por la Ciudad Monumental

Más allá de las actividades organizadas, el entorno monumental de Cáceres se presenta como una de las opciones culturales más atractivas para la tarde del domingo. Plazas, palacios, iglesias y murallas conforman un recorrido que permite disfrutar del patrimonio histórico y de la oferta museística del centro histórico. Espacios como el Museo de Cáceres, la Casa Pedrilla o las galerías y salas de exposiciones del casco antiguo mantienen su actividad durante el verano.