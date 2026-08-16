Ventas estivales
La demanda de hielo en Cáceres se mantiene estable en verano a pesar de la subida de costes
José Carlos Meléndez, de Hielos Extremadura, señala que las ventas de hielo en Cáceres no han variado significativamente, a pesar de las altas temperaturas
El hielo se ha convertido en uno de los productos más demandados durante el verano en Cáceres, impulsado por las altas temperaturas y el aumento del consumo en hogares, hostelería y celebraciones. Para conocer la situación actual del sector, este medio ha hablado con José Carlos Meléndez, responsable de Hielos Extremadura, quien analiza la evolución de las ventas, el comportamiento de la demanda durante los meses estivales y la evolución de los precios tras el incremento registrado a comienzos de año.
"La demanda de hielo se mantiene prácticamente igual que el año pasado; no hemos notado cambios significativos y sigue siendo bastante alta. El consumo continúa siendo muy elevado. En Cáceres, las ventas en mayo son casi tan importantes como en pleno verano debido a la gran cantidad de eventos que se celebran, como el Womad, la Feria y otras actividades. Aun así, julio y agosto siguen siendo los dos meses en los que registramos un mayor volumen de ventas", explica.
Estabilidad tras el aumento
En cuanto al precio, Meléndez explica que el hielo experimentó un ligero incremento a comienzos de año debido al encarecimiento de varios costes de producción y distribución. Entre los principales factores, señala el aumento del precio de los derivados del petróleo utilizados en la fabricación del plástico, el coste de la electricidad y el repunte del gasóleo, que volvió a situarse cerca de los dos euros por litro. No obstante, precisa que esa subida se produjo a principios de año y que desde entonces la situación se ha mantenido estable.
El consumo se desplaza
De cara a las próximas semanas, Meléndez prevé un cambio en el comportamiento de la demanda. Con la llegada de las fiestas patronales de finales de agosto y principios de septiembre, el consumo de hielo suele descender en la ciudad de Cáceres y trasladarse a los municipios de la provincia, donde las celebraciones incrementan notablemente las ventas.
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