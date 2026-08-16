El fuerte viento derriba un árbol, desplaza vallas y daña el tejado de un colegio en Cáceres

El fuerte viento que ha azotado Cáceres durante la tarde y la noche de este sábado ha dejado varias incidencias repartidas por distintos puntos de la ciudad. Árboles caídos, vallas y señales desplazadas y daños en la cubierta de un colegio han obligado a movilizar a la Policía Local y a otros servicios de emergencia, aunque ninguno de los sucesos ha causado daños personales.

Las principales incidencias se han registrado pasadas las 20.00 horas, coincidiendo con las fuertes rachas de viento que han alcanzado la capital cacereña.

Una de las primeras actuaciones se ha producido en la calle Médico Sorapán, donde el viento ha desplazado varias señales pertenecientes a una obra. Los agentes de la Policía Local han acudido hasta este punto para retirarlas y evitar que pudieran generar peligro para vehículos o peatones.

Un árbol caído en Residencial Universidad

Una situación de mayor envergadura se ha registrado en la calle María Antonia Fuertes, en Residencial Universidad, donde un árbol se ha desplomado a consecuencia del viento.

Ante esta incidencia se ha dado aviso a Talher, empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de las zonas verdes de Cáceres, para proceder a la retirada del ejemplar.

El viento también ha causado problemas en la avenida de Cervantes. Las vallas instaladas en las obras que se ejecutan en las inmediaciones del instituto Javier García Téllez se han desplazado hasta ocupar parte de la calzada, por lo que ha sido necesaria una nueva intervención para asegurar la zona.

Daños en el tejado del Diocesano

La incidencia que ha requerido una mayor valoración se ha producido en el colegio Diocesano José Luis Cotallo. Parte de las tejas de fibra de la cubierta se han desprendido y han caído hacia la avenida Héroes de Baler como consecuencia de las fuertes rachas.

Los elementos desprendidos han sido retirados y los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres se han desplazado hasta el centro educativo para comprobar el estado del tejado y valorar posibles riesgos.

Pese a las diferentes intervenciones registradas durante la tarde y la noche, todas las incidencias se han resuelto sin mayores complicaciones y sin que haya habido que lamentar daños personales.