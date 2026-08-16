La Junta afirma que el ascensor del bloque social de La Mejostilla en Cáceres está operativo y que no consta ninguna nueva avería

Imagina vivir en un edificio de cuatro plantas, tener 80 años y tener que subir diariamente las escaleras hasta casa porque el ascensor de tu edificio no funciona. Para un grupo de vecinos del barrio de Mejostilla, en Cáceres, no hace falta imaginarlo. Es una situación que, según denuncian, se repite desde hace años en su bloque y que durante los meses de verano se vuelve todavía más complicada.

El problema se encuentra en el bloque 20 de la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte, un edificio de cuatro plantas en el que las barreras comienzan nada más cruzar la puerta. Alicia Sánchez, una de las residentes, explica que el propio portal ya cuenta con varios escalones, por lo que "el ascensor resulta especialmente necesario" para quienes tienen dificultades de movilidad.

Este verano, aseguran los vecinos, llegaron a permanecer más de un mes y medio sin poder utilizarlo. A principios de agosto recibieron la noticia que llevaban semanas esperando: el elevador había sido reparado y podían recuperar cierta normalidad. Sin embargo, la tranquilidad apenas habría durado dos semanas. Los residentes aseguran que han vuelto a encontrarse con los mismos problemas y que ya han comunicado nuevamente la incidencia.

Ocho años de averías

Para Alicia, lo ocurrido este verano no constituye un episodio aislado. Calcula que llevan alrededor de ocho años sufriendo averías recurrentes, con reparaciones que normalmente "no terminan de proporcionar una solución duradera".

Según relata, el patrón se repite, se comunica la incidencia, acuden los técnicos, el ascensor vuelve a ponerse en funcionamiento y, días o semanas después, aparecen nuevos fallos. Durante este tiempo han recibido diferentes explicaciones sobre el origen de las averías, desde problemas relacionados con las placas o la memoria del sistema hasta el sobrecalentamiento de la maquinaria durante los episodios de altas temperaturas o la propia antigüedad del elevador.

Imagen del ascensor del edificio. / El Periódico Extremadura

La vecina considera que "después de tantos años debería estudiarse una intervención definitiva", incluso mediante la sustitución del ascensor o de aquellos componentes que están provocando los problemas recurrentes, en lugar de continuar recurriendo a reparaciones puntuales.

A ello se suma la inquietud que genera utilizarlo cuando vuelve a funcionar. Alicia asegura que, pese a tratarse de un elevador en el que normalmente podrían entrar varias personas, suelen utilizarlo de dos en dos y recuerda que algunos residentes se han quedado atrapados en su interior en más de una ocasión.

La Junta asegura que funciona

La versión trasladada por la Junta, sin embargo, difiere de la situación denunciada por los residentes. Según indicó este sábado la empresa encargada del mantenimiento, General Elevadores XXI, "el ascensor se encuentra actualmente en funcionamiento y no existe constancia en estos momentos de una nueva avería", parada o aviso relacionado con el elevador.

Los vecinos mantienen, por su parte, que precisamente esa intermitencia constituye el problema que vienen denunciando. Alicia explica que el ascensor puede ser reparado y funcionar durante varios días para después volver a presentar los mismos fallos, obligándoles a iniciar nuevamente el proceso de aviso y reparación. Por eso reclaman que la solución no se limite a conseguir que vuelva a arrancar, sino a determinar qué provoca que las incidencias continúen repitiéndose.

Vecinos que quedan aislados

El principal problema, insisten los vecinos, no está en tener que subir unas escaleras de manera puntual. Buena parte de los residentes son personas mayores, algunas octogenarias y con dificultades importantes para desplazarse.

La propia madre de Alicia tiene 80 años, problemas de columna y vive en una cuarta planta. Cada vez que el ascensor deja de funcionar debe afrontar todos los tramos de escalera para entrar o salir de casa. En una situación todavía más limitante se encuentra otra residente de la tercera planta que necesita un andador. Sin elevador, explica Alicia, prácticamente "pierde la posibilidad de abandonar su vivienda de manera autónoma".

P.P.

El calor agrava además las dificultades. Subir cuatro plantas puede convertirse en un esfuerzo considerable para una persona de edad avanzada o con movilidad reducida, especialmente durante jornadas marcadas por temperaturas elevadas como las registradas este verano en Cáceres.

Por ello, los vecinos aseguran estar "cansados de reclamar una solución". Sedún indican, durante estos años han trasladado el problema tanto al administrador como a los responsables correspondientes y, ante la repetición de las incidencias, Alicia señala que algunos residentes comienzan incluso a plantearse recurrir a otras vías, incluida "una posible denuncia", si no encuentran una respuesta definitiva.

Cuando el ascensor es autonomía

En un edificio donde las escaleras no están preparadas para personas con problemas de movilidad, el ascensor se convierte en una herramienta fundamental que, cuando desaparece, se lleva consigo buena parte de la autonomía de los vecinos.

Para alguien joven, cuatro plantas pueden significar únicamente unos minutos y algo más de esfuerzo; para una persona de 80 años o que necesita un andador pueden convertirse en una frontera entre su casa y la calle. Eso es precisamente lo que estos vecinos piden solucionar, que pulsar el botón del ascensor deje de ser una incertidumbre y vuelva a ser un gesto cotidiano.