La 'Plazi', el oasis en Cáceres donde "se está en la gloria"

Hay barrios en los que preguntar a los vecinos qué cambiarían supone abrir una larga lista de problemas. En la plaza de Italia, la conversación es diferente. Aquí, antes de llegar a las quejas, aparecen las sonrisas, las terrazas llenas, los vecinos que se conocen de toda la vida y una sensación que se repite de una manera u otra: "Aquí se está en la gloria".

La plaza de Italia, conocida actualmente como plaza del alcalde Antonio Canales, tiene algo de oasis en pleno centro de Cáceres. A pocos minutos de la Plaza Mayor y rodeada de servicios como el parking de Obispo Galarza, ha conseguido conservar una escala de barrio en la que todavía existe esa sensación de conocer a quien vive al lado. Los vecinos hablan de ella con orgullo y, aunque también señalan algunos problemas, cuesta encontrar entre ellos una crítica que eclipse la percepción general de que se vive bien.

Domingo es uno de los mejores ejemplos. Tiene 82 años y prácticamente toda su vida está ligada a este lugar. La casa en la que vive fue construida por sus abuelos, pasó después a sus padres y terminó quedándose en manos de él y su hija. Ha visto cómo la plaza pasó de ser un espacio de tierra a convertirse en uno de los rincones con más ambiente de la zona. "Como yo lo conocí, desde luego que sí", responde cuando se le pregunta si el barrio ha ido a mejor.

Galería | La plaza de Italia, un oasis donde se está "en la gloria" / Carlos Gil

Y basta con escuchar sus recuerdos para comprender hasta qué punto ha cambiado. "Antes, cuando yo trabajaba aquí en la plaza, lo que era el suelo era tierra". No había aceras y la iluminación se limitaba a una farola en el centro. Tampoco había agua corriente en las viviendas. En una esquina había una fuente a la que los vecinos acudían con sus cántaros.

"No teníamos ni agua en casa. Había una fuente que teníamos que meter los vecinos por el cántaro, guardar cola ahí, cargar y para casa", recuerda.

Hoy la imagen es completamente diferente. El parque invita a sentarse, las terrazas se llenan y la plaza se convierte en punto de encuentro durante buena parte del día. "Por las noches y a mediodía, lo que es el parque, se vuelven a reventar las terrazas. Se terminan las butacas, se terminan todas".

Un barrio donde los vecinos se conocen

Quizá el mayor valor de la plaza de Italia no esté en sus calles, sino en quienes las habitan. Los vecinos consultados coinciden en destacar la convivencia y el ambiente. Incluso quienes reconocen que hay cuestiones que podrían mejorar prefieren poner en valor todo lo que funciona.

"Los vecinos nos llevamos de maravilla", afirma Domingo. El paso del tiempo ha hecho que algunos de los residentes más antiguos hayan desaparecido y que lleguen personas nuevas, pero asegura que la relación continúa siendo buena. "Los que vienen son también muy abiertos y la verdad es que merecen la pena", explica.

Galería | La plaza de Italia, un oasis donde se está "en la gloria" / Carlos Gil

La hostelería también ha contribuido a generar esa vida. Uno de los vecinos apunta al buen funcionamiento de los establecimientos de la zona y a su capacidad para atraer a personas de otros barrios. "La verdad es que el bar, desde hace tres o cuatro años, tiene una dinámica muy buena. Son muy rápidos y viene gente de varios barrios que se junta aquí".

Es una escena que se repite especialmente cuando llega el buen tiempo: gente tomando algo, vecinos sentados en las zonas de sombra y terrazas llenas. Una actividad que, lejos de ser vista únicamente como una molestia, es entendida por muchos como parte de la personalidad del barrio.

Las quejas, en segundo plano

Eso no significa que todo sea perfecto. El aparcamiento es, probablemente, el principal problema que mencionan los vecinos. La ubicación céntrica tiene un precio y encontrar una plaza libre puede convertirse en una tarea complicada. "Aquí aparcar es muy difícil", señala uno de ellos. La situación empeora durante Semana Santa o cuando se celebran acontecimientos en espacios próximos, especialmente en la Plaza Mayor. "Cuando hay algo en la Plaza, es muy complicado", explica.

La limpieza es otra de las cuestiones que algunos residentes consideran mejorable. La mayor actividad que registra el entorno hace que reclamen una atención acorde con el uso que soporta el espacio.

Galería | La plaza de Italia, un oasis donde se está "en la gloria" / Carlos Gil

También aparece la vivienda. La cercanía con la Plaza Mayor y con otros puntos céntricos de la ciudad ha convertido al barrio en una zona atractiva, pero algunos vecinos perciben que los precios están subiendo demasiado.

Uno de ellos pone como ejemplo un alquiler de unos 700 euros por un piso reformado. "Creo que es un poco caro para ser Cáceres y el barrio que ves", apunta. Pero incluso en este caso la conversación termina volviendo a las ventajas. "Lo tienes todo", resume. Tiendas, bares, servicios y el centro de Cáceres a pocos minutos andando.

La plaza que ya no es la de antes

La transformación del barrio es evidente. Donde antes había calles de tierra y niños jugando con pelotas de goma o de trapo, hoy hay un espacio acondicionado, terrazas y una actividad que hace que la plaza tenga vida prácticamente durante todo el día.

Domingo recuerda cómo los vecinos se sentaban antiguamente en las puertas de sus casas y cómo el barrio funcionaba casi como una pequeña familia. "Siendo solamente vecinos, parecía una familia". Ahora esa familia es diferente, pero la sensación parece mantenerse.

Por eso, quizá la singularidad de la plaza de Italia esté precisamente en que sus problemas no han conseguido borrar la satisfacción de quienes viven allí. Hay dificultades con el aparcamiento, alguna queja por la limpieza y preocupación por los precios de la vivienda, pero cuando se pregunta por el barrio, las respuestas no empiezan por lo que falta. Empiezan por lo que tienen.

Galería | La plaza de Italia, un oasis donde se está "en la gloria" / Carlos Gil

Un lugar céntrico pero tranquilo, con terrazas, comercio, vecinos que se conocen y espacios donde sentarse a la sombra cuando aprieta el calor. Un rincón en el que, pese a estar a pocos minutos del corazón turístico de Cáceres, todavía queda algo de aquella vida de barrio de hace décadas.

Y Domingo lo resume de la manera más sencilla después de toda una vida allí: "Yo llevo 82 años viviendo en el mismo lugar". Y, cuando se le pregunta si cambiaría la plaza de Italia por otro sitio, la respuesta parece estar clara: "No. Aquí se está en la gloria".