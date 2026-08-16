Este pueblo de Cáceres guarda uno de los puentes romanos más espectaculares de España

Si alguna vez has soñado con viajar en el tiempo sin necesidad de usar un DeLorean, hay un lugar en Extremadura que debería estar el primero en tu lista: Alcántara. Situado en el noroeste de la provincia de Cáceres, justo donde el río Tajo empieza a despedirse de España para entrar en Portugal, este pueblo es una lección viva de ingeniería, poder militar y mística española.

Su propio nombre ya nos da una pista de lo que vamos a encontrar. Al-Qantarat significa, literalmente, "el puente" en árabe. Y es que, aunque Alcántara tiene mil rincones mágicos, todo gira en torno a su gigante de piedra.

El Puente de Alcántara: un titán de dos mil años

No se puede hablar de este pueblo sin empezar por su Puente Romano. Construido entre los años 103 y 106 d.C. bajo el mandato del emperador Trajano, es considerada la obra de ingeniería civil más perfecta del Imperio Romano. Con 194 metros de largo y una altura impresionante de 71 metros (contando el arco de triunfo central), su arquitecto, Cayo Julio Lacer, no pecó de modesto al dejar escrito que su obra estaba "destinada a durar por los siglos del mundo" y de momento no va desencaminado

Lo más increíble no es solo su tamaño, sino que, tras casi 2.000 años, sigue en pie y ha soportado de todo: desde crecidas brutales del Tajo hasta voladuras militares en diversas guerras para frenar al enemigo. Hoy es Monumento Nacional y candidato firme a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un consejo de viajero: visítalo al atardecer. La luz dorada sobre el granito es una de esas imágenes que se quedan grabadas para siempre.

El Conventual de San Benito: donde los monjes eran soldados

Si el puente representa el poder de Roma, el Conventual de San Benito representa el esplendor de la Edad Media y el Renacimiento. Fue la sede central de la Orden Militar de Alcántara, una de las instituciones más poderosas de la península, formada por "freires" que eran mitad monjes y mitad guerreros.

Este edificio es una joya arquitectónica que combina el gótico con el plateresco. No te pierdas su claustro, un remanso de paz absoluto, ni la espectacular Galería de Carlos V, con sus tres pisos de arcos que miran hacia el horizonte. Hoy en día, este espacio cobra una vida especial cada verano gracias al Festival de Teatro Clásico de Alcántara, uno de los más prestigiosos de España, donde las piedras del convento sirven de escenario natural para las obras del Siglo de Oro.

Un festín con historia: el secreto robado por Napoleón

La gastronomía de Alcántara tiene algo que muy pocos lugares pueden decir: ¡influyó en la alta cocina francesa! Se cuenta que, durante la Guerra de Independencia, el mariscal francés Junot saqueó el Conventual de San Benito y se llevó el recetario de los monjes. Gracias a ese "robo", platos como la Perdiz al modo de Alcántara (rellena de trufas y paté de hígado, macerada en vino de Oporto durante 48 horas) se hicieron famosos en los menús más exclusivos de Europa.

Si eres más de dulce, tienes que probar las Mormenteras. Son un tesoro de origen árabe hecho con miel, almendras, anís y canela. Lo más curioso es su forma dentada, que busca imitar la silueta de los arcos del puente romano. Y para los más curiosos, el Pan de los Pobres, un dulce tradicional ligado a la caridad monacal que aprovecha migas de pan con leche, huevos y canela.

Del Tajo Internacional a la "piscina" de granito

Alcántara no es solo piedra; es aire puro. El municipio está enclavado en el Parque Natural del Tajo Internacional, un refugio de biodiversidad donde puedes ver cigüeñas negras, buitres leonados y la majestuosa águila imperial sobrevolando los cañones del río.

Si buscas algo más relajado, "La Cantera es el lugar ideal. Se trata de una antigua explotación de granito que hoy se ha convertido en un lago artificial de aguas cristalinas rodeado de riscos. Es el lugar perfecto para darse un baño en verano mientras observas a las aves anidando justo encima de ti.

Unas tradiciones que emocionan

Si puedes elegir fecha, octubre es un mes fantástico. El día 19 se celebran las fiestas de San Pedro de Alcántara, el patrón del pueblo, un santo que reformó la orden franciscana y fue gran amigo de Santa Teresa de Jesús. Las calles se llenan de procesiones, folclore y ese ambiente auténtico que solo tienen los pueblos que aman sus raíces.

También son famosas Las Luminarias en diciembre, grandes hogueras que iluminan la noche alcantarina en una tradición que se pierde en el tiempo.

Una guia rápida para tu visita y unos consejos de viajero

Cómo llegar: lo mejor es ir en coche desde Cáceres por la carretera EX-207. Son apenas 60 kilómetros que te llevan directo a otro siglo.

Qué hacer: aparte de los monumentos, reserva un paseo en barco por el Tajo desde el embarcadero "Balcón del Tajo. Ver el puente desde el agua es una experiencia totalmente distinta.

Información útil: la Oficina de Turismo está en la Avenida de Mérida, 21. Allí te darán los horarios actualizados, ya que monumentos como el Conventual suelen tener pases guiados por la mañana y por la tarde.

En este artículo no hay suficiente espacio para decirte todo lo que puedes visitar en Alcántara, lo he resumido lo mejor que he podido, si decides visitarlo en una escapada no tendrás suficiente, y si lo haces, te aconsejo volver otra vez, Alcántara es, en definitiva, un destino donde el silencio de los claustros se mezcla con el rugido del Tajo y el sabor de recetas centenarias. Un lugar donde cada piedra tiene algo que contar y donde, como prometió Cayo Julio Lacer, todo parece estar hecho para durar para siempre.