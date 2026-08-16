Fuerte accidente entre un autobús urbano y un coche en la avenida virgen de Guadalupe de Cáceres

Un fuerte choque entre un autobús urbano y un turismo ha llamado la atención este domingo en la avenida Virgen de Guadalupe en Cáceres. El accidente se ha producido en torno al mediodía, cuando el conductor del coche se encontraba realizando una maniobra para estacionar y ambos vehículos han terminado colisionando. Pese a lo aparatoso del impacto y a los importantes daños materiales sufridos por el turismo, no ha habido que lamentar daños personales.

El vehículo afectado es un Range Rover, cuyo parachoques ha quedado completamente destrozado tras el golpe. La pieza llegó incluso a desprenderse del coche, una imagen que provocó que numerosos ciudadanos se detuvieran durante unos minutos para comprobar qué había sucedido.

El coche estaba aparcando

Según explica Alberto Ruiz, propietario y conductor del turismo, en el momento del accidente se encontraba intentando estacionar su vehículo. Fue entonces cuando se produjo la colisión con el autobús urbano que circulaba por la vía.

Alberto sostiene que "el autobús circulaba a una velocidad elevada" cuando alcanzó su vehículo. Se trata de la versión ofrecida por el conductor del turismo sobre unas circunstancias que deberán determinarse a partir de las comprobaciones realizadas tras el accidente.

Autobús contra el que se ha producido el choque. / Cedida a El Periódico Extremadura

La fuerza del golpe se concentró especialmente en el exterior del Range Rover. El parachoques quedó muy dañado y terminó separado del resto del vehículo, haciendo especialmente visibles las consecuencias del choque.

A pesar de la espectacularidad de los desperfectos, Alberto no sufrió lesiones. El conductor se encontraba bien después del accidente y no necesitó ser trasladado a ningún centro sanitario. Igualmente, tanto el conductor como los pasajeros del autobús están en buenas condiciones y no resultaron heridos como consecuencia del accidente.

La Policía Local acudió al lugar

Hasta el punto en el que se produjo la colisión se desplazaron agentes de la Policía Local de Cáceres, que acudieron para comprobar las circunstancias de lo sucedido y atender la incidencia.

El conductor del autobús también comprobó tras el impacto que el propietario del turismo se encontraba en buen estado. Posteriormente, pudo continuar con el recorrido que estaba realizando por la ciudad.

El accidente generó además una importante expectación entre quienes se encontraban en los alrededores. Los daños visibles en el vehículo hicieron que bastantes personas se detuvieran a observar la escena, especialmente al encontrarse buena parte del parachoques desprendido como consecuencia del golpe.

La circulación del autobús pudo continuar, mientras que el Range Rover no siguió su trayecto con normalidad. Los daños provocados por la colisión hicieron necesaria la intervención de un servicio de asistencia para retirar el vehículo.

La grúa retiró el Range Rover

Poco después del accidente llegó hasta el lugar una grúa para hacerse cargo del turismo afectado. El vehículo fue retirado para ser trasladado a las instalaciones correspondientes, donde deberá ser revisado y posteriormente reparado.

Será esa revisión la que permita conocer con mayor precisión el alcance de los desperfectos sufridos más allá de los daños exteriores que podían apreciarse a simple vista. El parachoques ha sido la parte más visiblemente afectada, aunque deberá comprobarse si el impacto ha provocado otras consecuencias en el vehículo.

Imagen del coche afectado. / Sofía Pérez Ramiro

El hecho de que se tratara de un coche de alta gama, unido a lo aparatoso del estado en el que quedó su parte exterior, contribuyó también a despertar la curiosidad de quienes pasaban en ese momento por la zona.

Frente a los daños materiales, la principal noticia tras el accidente se encuentra precisamente en aquello que no ocurrió. El conductor del turismo salió ileso y el choque no obligó a realizar ningún traslado sanitario.

Un susto que terminó en el taller

Durante unos minutos, el golpe, el parachoques desprendido, la presencia policial y las personas que se acercaron a observar lo sucedido alteraron la normalidad del mediodía cacereño. Después, el autobús continuó su ruta y una grúa se llevó el Range Rover, dejando atrás el escenario del accidente.

El coche tendrá ahora que pasar por el taller y las circunstancias concretas del choque deberán quedar aclaradas. Para Alberto, sin embargo, el accidente se quedó finalmente en un importante susto y numerosos daños materiales. Una imagen aparatosa que terminó con el vehículo sobre una grúa, pero con su conductor pudiendo contar lo sucedido sin haber sufrido ningún daño.