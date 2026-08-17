"¿Por dónde se entra ahora?": el Arco de la Estrella de Cáceres cierra y despista a los turistas

"Perdona, ¿sabes por dónde podemos acceder al Casco Histórico?". Normalmente, esta pregunta realizada por un turista en la plaza Mayor de Cáceres tiene una respuesta bastante sencilla: por el Arco de la Estrella. Es uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad y, además, la puerta de entrada más habitual a la Ciudad Monumental. Sin embargo, desde este lunes y hasta el próximo 31 de agosto, durante buena parte de la mañana será imposible acceder a la parte antigua por este punto.

El Ayuntamiento de Cáceres ha cerrado el acceso al Arco de la Estrella entre las 07.00 y las 15.00 horas, tanto para el tráfico rodado como para los peatones, con motivo de los trabajos de la tercera fase de restauración de la muralla. Las restricciones afectan tanto a las escaleras como a la rampa que conecta directamente con la plaza Mayor y responden, según el Consistorio, a criterios de seguridad por los trabajos que se están desarrollando con plataformas elevadoras.

El cierre ha pillado por sorpresa a algunos cacereños que no estaban al tanto y, sobre todo, a turistas que llegaban a la plaza Mayor con la intención de entrar por el lugar más reconocible. Lo que hasta ahora era un acceso directo se convierte durante estas dos semanas en una cuestión de buscar una alternativa.

Galería | El Arco de la Estrella de Cáceres cierra por las mañanas / Pablo Parra

Desde el Ayuntamiento señalan que los peatones deberán utilizar durante este periodo la calle Adarve de la Estrella para acceder a la Ciudad Monumental. A quienes no conocían esta modificación les toca, por tanto, cambiar la ruta sobre la marcha y entrar por otros puntos del conjunto histórico, como el entorno del adarve de Santa Ana (ya sea a través de San Juan-Gran Vía o el Foro de los Balbos) o el Arco de España.

La parte positiva

En la cercana tienda Milana Bonita, justo junto a las escaleras que dan a la entrada, aseguran que, por el momento, no han entrado muchos turistas preguntando por los accesos. Sí tienen claro, eso sí, que hay una parte positiva detrás de estas molestias. "Aunque vivimos del turismo y nos gusta que esté todo abierto, la limpieza y cuidado de los monumentos también es necesario y, al final, esta es la mejor época para hacer algo así", explican.

El mismo optimismo presentan en la Oficina de Turismo situada junto a la cuesta de una Torre de los Púlpitos que, mientras tanto, estaba recibiendo una buena limpieza a base de agua. Allí señalan que sí estaban acudiendo numerosos turistas, pero ninguno especialmente molesto por las restricciones. Al contrario, aseguran que la mayoría está entendiendo la situación.

"Está todo bien, les estamos mandando por otras alternativas, ya que hay de sobra", explican desde la oficina. Eso sí, también comprenden "el choque" que supone llegar con una idea concreta y encontrarse de repente con uno de los accesos principales cerrado.

"Esta es la mejor época"

Los propios visitantes, una vez conocen que detrás del cierre la restauración de la muralla, también tienen algo que decir. Ese mismo "es lo que hay" defendían Pedro y Yolanda, llegados desde Pamplona, que incluso recogían el guante de que agosto puede ser uno de los mejores momentos para realizar estos trabajos. "Aquí en agosto solo venimos dos personas", bromeaban antes de concluir: "Me parece buena fecha".

En cuanto a las rutas alternativas, tampoco le dieron demasiadas vueltas. "Si hay que andar un poco más, se anda un poco más", resumían con naturalidad.

Otra perspectiva tenía otro Pedro, esta vez un turista llegado desde Valencia. Para él, encontrarse el acceso en obras sí deja una sensación diferente. "Es un poco triste", confesaba. "Se entiende que lo tienen que cuidar, pero claro, llegas de turista a ver estas cosas y de repente ves que están en obras y te quedas un poco parado", comentaba.

Galería | El Arco de la Estrella de Cáceres cierra por las mañanas / Pablo Parra

Y es que la imagen de las plataformas elevadoras trabajando junto al Arco de la Estrella y la Torre de los Púlpitos sorprende a quien llega sin saberlo. Pero también conviene recordar que no será una estampa permanente durante todo el día. El cierre se limita al horario de los trabajos, y una vez finalizada la jornada laboral, a partir de las 15.00 horas, el acceso vuelve a quedar abierto.

Así que durante estos días habrá que cambiar una costumbre muy cacereña: la de levantar la vista en la plaza Mayor y atravesar el Arco de la Estrella camino del corazón de la ciudad. Por las mañanas, tocará buscar otra entrada. Por las tardes, el arco volverá a recibir a turistas y vecinos como lo ha hecho durante siglos.

Cortes en Barrio Nuevo

Las obras y trabajos en el entorno del centro histórico traerán además otra afección puntual. La calle Barrio Nuevo permanecerá cerrada al tráfico este martes, entre las 08.00 y las 15.00 horas, debido a la instalación de una grúa a la altura del número 21. Aunque la previsión es que los trabajos puedan completarse en menos tiempo, la ocupación de la vía tendrá una duración mínima estimada de dos horas.

Galería | El Arco de la Estrella de Cáceres cierra por las mañanas / Pablo Parra

Para garantizar el acceso de los residentes y de los vehículos autorizados para las labores de carga y descarga se habilitará un itinerario alternativo por las calles Sancti Spíritu, Ríos Verdes, plaza de Santo Domingo y plaza de la Concepción. Desde este punto se podrá continuar hacia la plaza Mayor o la calle Zurbarán.

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Durante unos días, por tanto, Cáceres cambia algunas de sus rutas habituales. Una pequeña molestia para quienes llegan a descubrir la ciudad, pero también una actuación pensada para que sus monumentos sigan en pie, cuidados y preparados para recibir visitantes durante muchos años más.