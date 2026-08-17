Ernesto Sevilla, Diana Navarro, Pedro Pastor y una ‘Madama Butterfly’ con más de 70 artistas, en el otoño del Gran Teatro cacereño

El Gran Teatro de Cáceres afrontará el último tramo de su año del centenario con una programación de otoño que combinará humor, música, teatro, flamenco, zarzuela y ópera, con Ernesto Sevilla, Diana Navarro y Pedro Pastor entre los principales nombres y una producción de Madama Butterfly que reunirá a más de 70 artistas sobre el escenario.

La programación, que se extiende de septiembre a diciembre, mantiene el carácter multidisciplinar que ha marcado la celebración de los cien años del espacio escénico cacereño y suma propuestas dirigidas a públicos diversos, desde grandes clásicos de la lírica hasta monólogos y conciertos.

El calendario arrancará el 5 de septiembre con Sonrisas y lágrimas, el musical, una producción que se representará en la Plaza de Toros de Cáceres y que servirá para abrir este último periodo de actividad cultural del centenario. Ya en el Gran Teatro, el día 18 llegará Vuela alto. Tributo a Bambino, con Caty Palma, mientras que el 25 se podrá ver Jasón y las Furias, una revisión contemporánea del mito clásico.

Ernesto Sevilla presentará en noviembre en el Gran Teatro su espectáculo de humor ‘Yo, literal’. / CEDIDA

Humor y grandes producciones

El humor tendrá un peso destacado en octubre, con David Suárez y su espectáculo Humor blanco por última vez, previsto para el día 2, y J.J. Vaquero, que llegará el 17 con su propuesta de monólogo y recursos audiovisuales.

Pero una de las grandes citas del otoño será Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, que se representará el 23 de octubre dentro de los actos del centenario. La producción correrá a cargo de la compañía Ópera LGAM, en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia, y contará con más de 70 artistas, entre orquesta, coro y solistas internacionales.

La puesta en escena incorporará además decorados procedentes de la institución moldava y traducción simultánea al castellano, en una producción que permitirá al Gran Teatro recuperar uno de los grandes títulos del repertorio operístico.

Un noviembre marcado por la música

Noviembre concentrará buena parte de las propuestas musicales y de entretenimiento. El día 6 será el turno de Ernesto Sevilla, que presentará Yo, literal, un espectáculo de humor construido a partir de experiencias personales y situaciones cotidianas.

La música tomará después el protagonismo con Astola, el 8 de noviembre, y Diana Navarro, que el día 13 celebrará en Cáceres sus 20 años de trayectoria con Ya no estoy sola. 20 Aniversario, un espectáculo en el que confluyen copla, flamenco, zarzuela y sonidos contemporáneos.

La programación vinculada al repertorio lírico continuará el 14 de noviembre con La Revoltosa, mientras que el humor tendrá otra cita el día 15 con Abián Díaz y Show patético.

El tramo final de noviembre reunirá propuestas musicales de perfiles diferentes. La Llave actuará el día 21 y Pedro Pastor cerrará el apartado musical del mes el día 28 con 10 locos años descalzos, un espectáculo que repasa su primera década de trayectoria y su particular combinación de canción de autor, ritmos latinoamericanos, funk, cumbia y folklore.

Flamenco contemporáneo para cerrar el año

El adelanto de programación se cerrará el 11 de diciembre con Javi Medina y su Gato Negro Tour 2026, una propuesta que parte del flamenco y lo mezcla con sonidos contemporáneos.

De este modo, el Gran Teatro encara los últimos meses de su centenario con una cartelera que apuesta por la variedad y por la combinación de artistas de amplia trayectoria con propuestas de diferentes géneros. El resultado es un otoño en el que conviven grandes nombres del humor y la música popular con la ópera, la zarzuela y el teatro clásico, prolongando durante los últimos meses de 2026 la celebración de los cien años de actividad del principal espacio escénico de la ciudad.