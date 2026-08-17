Los escudos de Cáceres que esconden apellidos entre costillas, higueras y perales

Los escudos de armas nacieron en el campo de batalla. En una época en la que los caballeros combatían cubiertos por la armadura y el rostro oculto tras el casco, era necesario contar con elementos que permitieran reconocerlos a distancia. Los colores, figuras y composiciones pintados sobre el escudo cumplían inicialmente esa función identificativa y, con el tiempo, aquellos signos pasaron a distinguir no solo a una persona, sino a todo un linaje, transmitiéndose de generación en generación.

La elección de las figuras que aparecen en un escudo podía responder a múltiples motivos. Uno de los más curiosos era incorporar un elemento cuyo nombre o apariencia guardase relación con el apellido del linaje. Son las llamadas armas parlantes, una forma de representar gráficamente el propio nombre de la familia.

Cáceres conserva numerosos ejemplos de estos escudos parlantes que podemos contemplar entre la riqueza heráldica de la Ciudad Monumental. Uno de ellos es el del linaje de los Acosta, establecido en Cáceres desde antiguo, aunque nunca llegó a alcanzar la notoriedad de los grandes linajes de la ciudad. Su antigua casa solar, en la cuesta de Aldana, pasa casi inadvertida para quien recorre la calle sin reparar en sus fachadas, y lo mismo ocurre con los escudos que todavía conserva.

Acosta. / CEDIDA

En ellos aparecen, en campo de plata (blanco), seis costillas de sable (negro), dispuestas en dos palos de tres. La elección de estas piezas no es casual: el apellido Acosta deriva de Costa, palabra latina que significa "costilla", de modo que el blasón convierte el propio apellido en una representación gráfica.

Otro ejemplo lo encontramos en los Figueroa, un linaje de origen gallego. Su blasón está formado por cinco hojas de higuera de sinople (verde) sobre campo de oro (amarillo), dispuestas en aspa. También aquí el apellido parece quedar dibujado en el propio escudo: Figueroa guarda relación con "figueira", la palabra gallega para designar la higuera.

Figueroa. / E. P.

Existe, además, una curiosa leyenda que pretende explicar el origen de estas armas. Según la tradición, en el siglo VIII, durante la dominación islámica de la península, el pequeño reino de Asturias estaba obligado a entregar anualmente a los emires de Córdoba un tributo de cien doncellas para mantener la paz. En uno de esos años, entre las jóvenes destinadas al tributo se encontraban cinco hermanas de una misma familia. Otros miembros de la estirpe reaccionaron con indignación ante el agravio y, armándose junto a otros caballeros, persiguieron a la escolta musulmana que custodiaba a las jóvenes.

Alcanzados los captores y después de quedar sin armas para continuar el combate, habrían arrancado ramas de una higuera y las habrían utilizado para derrotar a sus enemigos y rescatar a las cinco hermanas. Cada una de las cinco hojas del escudo representaría simbólicamente a una de ellas. La leyenda sirvió durante siglos para reforzar la antigüedad, la hidalguía y la tradición militar del linaje de los Figueroa, que en Cáceres alcanzó una notable presencia y estableció vínculos matrimoniales con muchas de las principales familias de la nobleza local. De ahí que todavía podamos encontrar sus escudos en distintos lugares de la ciudad, como los que aparecen en varios enterramientos de la Concatedral.

Y si en Santa María nos hemos detenido ante las hojas de una higuera, en la colación de San Mateo encontramos otro árbol convertido en figura parlante. Se trata del peral de los Perero.

El apellido Perero, que también aparece documentado bajo las formas Pereiro y Pereyro, sería una evolución fonética de la voz latina "pirarium", utilizada para designar un huerto o plantación de perales. La relación con las armas resulta evidente: su escudo muestra, sobre campo de gules (rojo), un peral arrancado y deshojado, representado en su color natural.

Perero. / CEDIDA

El origen de este apellido se ha relacionado tradicionalmente con la antigua Orden de San Julián del Pereiro, fundada en el siglo XII en tierras portuguesas y que acabaría convirtiéndose en la Orden de Alcántara. Según la tradición genealógica, los Perero que se establecieron en Cáceres en el siglo XV eran descendientes de Nuño Fernández, tercer maestre de la Orden de San Julián y primero de la de Alcántara.

A finales del siglo XV, Juan de Perero levantó la casa solar del linaje a espaldas del Convento de San Pablo y, junto a su esposa Beatriz de Paredes, fundó la capilla de los Pereros en la iglesia de San Mateo, donde la familia estableció su lugar de enterramiento. Desde entonces, la familia fue consolidando su posición y enlazando con algunas de las principales casas cacereñas.

Costillas, higueras y perales. Tres elementos aparentemente sencillos que, tallados en la piedra, esconden los apellidos de los Acosta, los Figueroa y los Perero. Tres ejemplos de armas parlantes que nos muestran cómo los antiguos linajes supieron convertir su propio nombre en una imagen y hacer de ella una señal de identidad.

En nuestro próximo paseo heráldico descubriremos que no solo huesos y vegetales pueden hablar desde un escudo. También los animales, de toda clase y condición, tienen mucho que contarnos.