Suben los salarios para los trabajadores de hostelería de Cáceres: "Hay una necesidad imperiosa de empleados para el sector"

El nuevo convenio colectivo de la hostelería de la provincia de Cáceres ya está en vigor y llega con una subida de los salarios, efectos retroactivos desde comienzos de año y un problema que continúa marcando el día a día de bares, restaurantes y hoteles: encontrar trabajadores. "Hay una necesidad imperiosa de empleados para el sector", ha señalado Alejandro Picardo, vicepresidente de la Asociación de Hostelería de la Federación Empresarial Cacereña, después de participar en el proceso negociador.

Camareros en la plaza Mayor de Cáceres. / Carlos Gil

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado el Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de Cáceres para los años 2026-2028, firmado el pasado 8 de julio. El acuerdo establece para este ejercicio un incremento salarial del 3,75% con efectos económicos desde el 1 de enero, por lo que las empresas deberán afrontar ahora las diferencias salariales acumuladas durante los primeros meses del año.

Picardo ha explicado que el convenio anterior terminó en diciembre de 2025 y que la negociación se ha centrado fundamentalmente en actualizar las condiciones económicas y adaptar el documento a la normativa aprobada durante los últimos años.

Bares y terrazas en la plaza Mayor de Cáceres / Carlos Gil

"No es que se haya cogido el convenio desde cero y hayamos negociado punto por punto", ha indicado. Según ha explicado, se ha mantenido buena parte de la estructura existente, incorporando las modificaciones necesarias y las disposiciones legales que debían pasar a formar parte del texto.

Cuatro meses para pagar los atrasos

La subida salarial de 2026 no comenzará a computarse desde la firma ni desde la publicación del convenio. Sus efectos se remontan al 1 de enero, de modo que deberán regularizarse las nóminas correspondientes.

"Hay que pagar los atrasos desde el uno de enero", ha resumido Picardo.

El propio convenio establece que los atrasos derivados de los incrementos salariales tendrán que abonarse dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación en el DOE.

El acuerdo contempla además nuevas subidas durante los próximos ejercicios. En 2027 los salarios aumentarán inicialmente un 3%, con una revisión posterior ligada al IPC. Si la inflación supera ese porcentaje, las cantidades se actualizarán hasta igualarla, con un límite máximo del 4%.

La fórmula se repetirá en 2028, cuando se aplicará inicialmente otro incremento del 3% sobre los salarios definitivos del año anterior, también con revisión conforme al IPC y un techo del 4%.

Sueldos base desde 1.051 euros

Las nuevas tablas salariales fijan para 2026 un salario base mensual de 1.118 euros para el grupo profesional 1, 1.094,04 euros para el grupo 2 y 1.051,06 euros para el grupo 3.

Dentro de esos grupos se encuentran las distintas categorías del sector, desde jefes de cocina, sala, recepción o mantenimiento hasta camareros, cocineros, recepcionistas, personal de pisos y limpieza, ayudantes, repartidores de comida o trabajadores de servicios complementarios.

Para 2027, antes de la posible revisión según el IPC, las cantidades subirán respectivamente hasta 1.151,54 euros, 1.126,86 euros y 1.082,59 euros mensuales.

Ambiente en el interior de En Ca Rosi / Carla Graw

A estos salarios se añaden las dos pagas extraordinarias de verano y Navidad y una paga de beneficios equivalente al salario base de cada categoría profesional, que se abona en marzo del año siguiente.

También se establece un plus único extrasalarial de 168,66 euros mensuales en 2026, que pasa inicialmente a 173,72 euros en 2027 y que se percibe durante los periodos de actividad laboral.

La incapacidad temporal, sin cambios

Desde la patronal se planteó durante las conversaciones la posibilidad de introducir cambios en el apartado relacionado con la incapacidad temporal, aunque finalmente este capítulo se ha mantenido.

"Nosotros queríamos haber entrado en el tema de la incapacidad temporal, pero los sindicatos no han querido mover ese tema", ha señalado Picardo, quien considera que, más allá de las adaptaciones legales incorporadas, la principal modificación acordada ha sido la actualización de los salarios.

El convenio mantiene así que, en los procesos de incapacidad temporal, las empresas complementarán desde el primer día las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100% de la cantidad que el trabajador habría percibido en una mensualidad ordinaria.

La búsqueda de trabajadores

Más allá del convenio, la patronal hostelera ha puesto el foco en uno de los principales problemas que, según Picardo, afrontan actualmente los establecimientos cacereños: la falta de personal dispuesto a incorporarse al sector.

"Realmente hay una necesidad imperiosa de empleados para el sector de hostelería", ha afirmado. El vicepresidente de la Asociación de Hostelería de la Federación Empresarial Cacereña considera que durante los últimos años se ha extendido una imagen negativa alrededor de las condiciones laborales de la actividad.

"Llevamos unos años que somos los malos de la película respecto a horarios y trabajos", ha lamentado. Picardo sostiene que los negocios deben cumplir los horarios y condiciones recogidos en el convenio y defiende que, cuando se produzcan incumplimientos, existen mecanismos para denunciarlos.

"Parece que ahora la hostelería atraviesa un momento de mala imagen respecto a nuestros trabajos", ha señalado. Y ha añadido que puede haber establecimientos donde no se respeten las condiciones, "como en todo", pero ha defendido que esos casos deben denunciarse "donde no se aplica el convenio como debe ser, pero en este sector o en cualquier otro".

Noches, descansos y días propios

El nuevo convenio mantiene una jornada máxima ordinaria de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.786 horas y 27 minutos. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberán mediar como mínimo doce horas.

Las horas realizadas entre las 22.00 y las 6.00 horas tendrán un recargo del 50% sobre el precio de la hora trabajada para quienes no estén contratados específicamente en horario nocturno. Para estos últimos se fija un plus de 56,52 euros en 2026 cuando realicen al menos el 51% de su jornada en esa franja.

Los trabajadores dispondrán asimismo de 30 días naturales de vacaciones y dos días anuales para asuntos propios, aunque estos últimos no podrán disfrutarse en épocas de especial afluencia de público como Semana Santa, Navidad, Carnavales o ferias.

Más estabilidad en los contratos

El texto regula también la contratación temporal por circunstancias de la producción, que no podrá superar un año de duración. Además, las empresas deberán convertir en indefinidos al menos el 65% de estos contratos, salvo cuando se trate de un solo trabajador o cuando la empresa ya tenga como mínimo ese mismo porcentaje de trabajadores indefinidos.

El convenio se aplicará en toda la provincia a un amplio abanico de actividades, desde hoteles, hostales, alojamientos rurales y determinados apartamentos turísticos hasta restaurantes, bares, cafeterías, terrazas, discotecas, establecimientos de comida rápida, catering y reparto de comidas y bebidas, incluidas las prestaciones realizadas mediante plataformas digitales.