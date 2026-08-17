Incendio en el centro de Cáceres: los bomberos actúan en el edificio abandonado de Reyes Huertas

Un fuerte olor a humo ha sorprendido a los vecinos del entorno de la calle Reyes Huertas de Cáceres en la tarde de este lunes. El origen se encontraba en el edificio abandonado y frecuentemente ocupado y vandalizado de la calle, perteneciente a la Junta de Extremadura.

Los bomberos acudieron rápidamente para apagar las llamas, que eran visibles desde la parte trasera del inmueble, a la altura del primer piso. Para poder acceder fue necesario abrir con una sierra eléctrica una de las puertas.

Durante la intervención se pudo observar cómo una pequeña parte del techo de la planta del edificio se derrumbaba.

Fotogalería | Las imágenes del incendio el edificio abandonado de Reyes Huertas / Pablo Parra

Se desconoce el origen del fuego, que ha causado una gran expectación entre los vecinos, quienes aseguraban que "era cuestión de tiempo que ocurriera algo así".

Uno de ellos, y quien dio la voz de alarma, fue Francisco Javier. "Venía a sacar a los perritos y he visto unas llamas por fuera porque alguien le habrá prendido fuego al edificio", relata. "En el edificio hay gente que duerme, que entra y sale. Son sobre todo críos de 12 o 13 años que vienen ahí a vandalizar". "Los que duermen ahí no van a quemar 'su casa'. Eso han sido los niñatos", asegura.

Edificio conocido

El lugar, antigua sede de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, es ampliamente conocido por los vecinos, que llevan años denunciando el estado de abandono en el que se encuentra. Uno de ellos asegura a este diario que la cubierta también está deteriorada, todo un peligro cuando hay fuerte viento. "La última vez se levantó pero volvió a caer encima. La siguiente podría salir volando y dar a alguien".

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ya se pronunció sobre el estado del edificio y confirmó a este diario que "en estos momentos se están estudiando las posibilidades para el inmueble" y que "se están barajando opciones para volver a darle un uso en el ámbito social", sin concretar plazos ni actuaciones específicas, según publicó este mismo diario el pasado mes de enero.

Por entonces, multitud de carteles aparecieron por el lugar construido en 1990 y cedido a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en 2013, quienes proyectaban la creación de un centro asistencial para entre 35 y 40 personas con discapacidad, además de un centro de día y servicios de apoyo a familias.

Carteles de Reyes Huertas. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

El estado del edificio ha ido deteriorándose con el paso de los años. Ventanas rotas, grafitis, acumulación de suciedad, presencia de ratas e insectos y la ausencia de mantenimiento han generado preocupación entre vecinos y comerciantes de calles como Reyes Huertas, Colón, Toledo, Badajoz o Ronda del Carmen.

Según relatan los afectados, personas sin hogar utilizan tanto el interior como el exterior del inmueble para pernoctar, empleando cartones y colchones, lo que consideran una situación "insostenible" desde el punto de vista sanitario y social. Los residentes han recogido alrededor de 160 firmas que han sido remitidas a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres para exigir medidas urgentes.

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Con este llamativo suceso vuelve a colocarse sobre la mesa el futuro del edificio del centro de la ciudad, cuyo estado de deterioro vuelve a preocupar a quienes viven y trabajan en su entorno.