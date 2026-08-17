Logrosán estrena un nuevo sistema de abastecimiento tras una inversión de 3,3 millones

La Junta de Extremadura ha finalizado las obras de mejora del abastecimiento de agua de Logrosán, en la provincia de Cáceres, una actuación que ha supuesto una inversión de 3,347 millones de euros.

El proyecto ha permitido renovar buena parte de las conducciones que abastecen al municipio y solucionar los problemas que venía arrastrando el sistema, especialmente durante los meses de verano, cuando el aumento del consumo coincidía con un menor caudal disponible.

Logrosán obtiene el agua de un azud situado en el río Ruecas. Desde allí llega por gravedad hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Logrosán-Zorita y, una vez potabilizada, continúa hasta los depósitos que abastecen a ambas localidades.

El sistema presentaba desde hace años importantes deficiencias debido, por un lado, a su dependencia del caudal del río, cuyas aportaciones varían a lo largo del año. A ello se sumaba el estado de las antiguas tuberías de fibrocemento, algunas con más de 50 años de antigüedad, que sufrían averías de manera recurrente.

Actuación

La principal actuación ha sido la instalación de 15.321 metros de una nueva conducción entre el azud del río Ruecas y la ETAP de Logrosán-Zorita. El nuevo trazado discurre en buena parte paralelo a la antigua tubería de fibrocemento.

También se han colocado otros 1.320 metros de tubería de fundición, de 200 milímetros de diámetro, entre la planta potabilizadora y los depósitos de Logrosán. Las nuevas conducciones cuentan además con los elementos necesarios para su funcionamiento y mantenimiento, como válvulas de corte, ventosas y desagües.

Las obras obligaron a modificar una parte del recorrido previsto inicialmente por motivos arqueológicos y medioambientales. En esa zona fue necesario ejecutar un tramo subterráneo mediante perforación horizontal e instalar una conducción de polietileno de alta densidad (PEAD) de 315 milímetros.

El proyecto se ha completado con nuevas arquetas y pozos de registro, además de trabajos para proteger las tuberías en los cruces con caminos, carreteras y arroyos.

Las actuaciones también han llegado al azud de toma del río Ruecas, donde se han realizado trabajos de limpieza y acondicionamiento y se han instalado nuevas tapas, rejillas y dos compuertas de acero inoxidable.

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Los 3,347 millones de euros de inversión incluyen la ejecución de las obras, la asistencia técnica para su dirección y control y las expropiaciones necesarias. El proyecto ha contado con cofinanciación de fondos FEDER correspondientes a los programas operativos de Extremadura 2014-2020 y 2021-2027.