Vandalismo
Un robo de cable deja a oscuras desde hace más de diez días un tramo de la Ronda Sureste de Cáceres
El ayuntamiento ha contratado la reposición del tendido eléctrico y la Policía Local ha intensificado la vigilancia ante nuevos robos y daños. Las quejas se multiplican entre quienes utilizan la zona para pasear al caer la noche
Un tramo de la Ronda Sureste de Cáceres lleva más de diez días completamente a oscuras después de que varios actos vandálicos hayan afectado al cableado del alumbrado público. El problema se concentra en el primer tramo de esta vía, entre la rotonda situada junto a la Comandancia de la Guardia Civil y la que da acceso a la subida al santuario de la Montaña.
Los daños afectan concretamente a la calzada derecha en sentido ascendente hacia la Montaña, donde la sustracción de los cables ha inutilizado los puntos de luz. Cuando cae la noche, este lateral de la Ronda Sureste permanece sin iluminación, una situación que ha provocado numerosas quejas entre los usuarios habituales de este recorrido.
La Ronda Sureste se ha convertido desde su apertura en una zona frecuentada también por personas que salen a caminar, especialmente a primera y última hora del día. La ausencia de alumbrado está dificultando ahora ese uso cuando anochece, ya que durante varios cientos de metros el recorrido queda prácticamente a oscuras.
Nuevo cableado
El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado que el origen de la avería está en los daños sufridos por el cableado y que ya ha iniciado los trámites necesarios para recuperar la iluminación. Según fuentes municipales, "se ha procedido a hacer un contrato menor para reposición del cableado".
La intervención está pendiente ahora de recibir los elementos necesarios. "Una vez que tengamos el nuevo materialprocederemos a instalarlo", han señalado desde el consistorio, sin concretar por el momento una fecha para que pueda quedar restablecido completamente el alumbrado.
Vigilancia
El problema no se limita únicamente a reparar lo sustraído. Ante la posibilidad de que se repitan episodios similares, la Policía Local ha intensificado la vigilancia en la zona. Desde el Ayuntamiento han explicado que los agentes están reforzando su presencia "para que no se produzcan más robos y daños en cableado urbano".
Hasta que se instale el nuevo material, este tramo de la Ronda Sureste continuará sin iluminación nocturna, después de más de diez días en los que los viandantes que utilizan este recorrido han tenido que hacerlo prácticamente a oscuras.
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