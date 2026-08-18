La avería de una ambulancia demora el traslado urgente de un bebé de Cáceres a Madrid

Una avería en una ambulancia ha retrasado el traslado urgente de un bebé de un mes desde el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres hasta un centro hospitalario de Madrid. La madre del menor ha hecho pública una reclamación en redes sociales en la que asegura que la familia tuvo que esperar aproximadamente otras dos horas hasta que pudo disponerse de un segundo vehículo, mientras que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado la incidencia y ha solicitado explicaciones a la empresa responsable del transporte sanitario.

Los hechos se han producido el pasado viernes, cuando se había activado el traslado de un paciente de Neonatología desde Cáceres hasta Madrid. Según ha explicado el SES a este periódico, una vez preparado el servicio "se detectó una incidencia técnica en el vehículo inicialmente asignado", una circunstancia que provocó un retraso en la salida prevista.

La versión de la familia eleva esa espera a alrededor de dos horas. La madre ha relatado públicamente que su bebé se encontraba en una situación que considera grave y necesitaba desplazarse a Madrid para recibir atención especializada. "No estamos hablando de un traslado rutinario ni de una situación en la que unas horas no tengan importancia. Estamos hablando de un bebé de apenas un mes", ha señalado en su reclamación.

La mujer reconoce que una avería puede producirse, pero considera que un servicio de estas características debería contar con mecanismos que permitan resolver con mayor rapidezuna incidencia cuando afecta a un traslado sanitario urgente. "Ninguna familia debería verse obligada a esperar horas con un bebé grave porque la ambulancia destinada a su traslado no funciona", ha manifestado.

El SES pide explicaciones a la empresa

El Servicio Extremeño de Salud ha señalado que, después de detectar el problema mecánico, se activaron "de inmediato" los protocolos previstos para encontrar una alternativa "en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible".

Finalmente se ha dispuesto de otro vehículo, que ha efectuado el traslado "con total normalidad y con todas las garantías asistenciales y de seguridad". El menor ha llegado al hospital madrileño durante esa misma tarde, según la información facilitada por el organismo sanitario.

Durante la espera, el bebé ha permanecido atendido por personal sanitario especializado del Hospital San Pedro de Alcántara, donde, según el SES, se ha garantizado la continuidad de los cuidados que necesitaba.

El organismo sanitario ha confirmado además que ha solicitado a la empresa adjudicataria del transporte sanitario "un informe detallado sobre lo ocurrido". El SES sostiene que existen protocolos de mantenimiento preventivo y revisión permanente de las ambulancias para reducir el riesgo de incidencias, aunque admite que pueden aparecer "circunstancias técnicas sobrevenidas" que obliguen a recurrir a medios alternativos.

Agradecimiento a Neonatología

La reclamación de la madre no se ha limitado a cuestionar lo ocurrido durante el traslado. La familia ha querido también agradecer públicamente la atención recibida por los profesionales de Neonatología que cuidaron del pequeño mientras permaneció en Cáceres.

"Gracias por vuestra atención, por vuestra profesionalidad, por estar pendientes de él y por acompañarnos en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como familia", ha expresado la madre, que ha destacado que, cuando un hijo se encuentra en una situación delicada, "cada gesto, cada explicación y cada minuto de atención cuentan".

El SES también ha resaltado la actuación de los sanitarios implicados y ha defendido que su respuesta permitió mantener atendido al menor y acompañada e informada a la familia mientras se resolvía la avería. La administración sanitaria ha asegurado que analizará lo ocurrido a partir del informe solicitado a la adjudicataria.